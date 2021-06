Djokovic snudde og vant Roland-Garros

Novak Djokovic fikk ingen god start på søndagens Roland-Garros-finale, men etter å ha tapt de to første settene hevet verdenseneren seg voldsomt. Derfra og ut var han overlegen, og serberen vant sin andre French Open-tittel med sifrene 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4.

På fredag sikret Djokovic seg finaleplass etter en maratonkamp mot Rafael Nadal, som varte i over fire timer, og også søndagens finale ble en lang affære. 34-åringen trengte fem sett for å slå greske Tsitsipas, som jaktet sin første Grand Slam-seier.

– Det var en drøm som gikk i oppfyllelse. Det var ikke enkelt i dag siden jeg lå under 2-0 i sett, og har spilt nesten ni timer tennis de siste 48 timene mot to store mestere, så det var ikke lett, sier vinneren i et Eurosport-sendt intervju etter kampen.

Passiv verdensener

Etter at begge hadde brutt hverandres serve én gang hver, gikk ettermiddagens første sett til tiebreak. Der dro Tsitsipas ifra, og ledet både 4-0 og 5-2, men Djokovic kjempet seg tilbake og forbi grekeren til 6-5. Med settball til serberen dro imidlertid grekeren til med sin fantastiske forehand på en måte som gjorde at Djokovic ikke kunne annet enn å applaudere sin motstander. Tsitsipas tok også de to neste poengene, og vant dermed et langt førstesett 7-6.

I andre sett var det en merkelig passiv Djokovic vi fikk se, og Tsitsipas var overlegen, og vant det andre settet 6-2. Kanskje var det etterdønningene etter den elleville semifinalen mot Nadal fredag som preget serberen.

Vellykket klesskifte

Før det tredje settet skiftet Djokovic klær, og det kunne se ut som den røde trøya brakte med seg lykke. Det var i alle fall en langt bedre utgave av 34-åringen som kom tilbake på banen til tredje sett. En bestemt Djokovic luket bort feilene fra tidligere i kampen, og tok settet 6-3.

RYGGPLAGER: Stefanos Tsitsipas måtte ha behandling mellom tredje og fjerde sett. Foto: Gonzalo Fuentes

Før det fjerde settet måtte Tsitsipas få ryggbehandling, og det var aldri noen tvil om at Djokovic skulle utnytte at grekeren kanskje var noe redusert. Serberen kontrollerte inn settet med 6-2. Dermed var det duket for et femte og avgjørende sett i Paris.

Der var Djokovic sterkest, til tross for at Tsitsipas presset han hardt, og sikret seg sin 19. Grand Slam-seier.