Landslagslegen bekrefter hjertestans

Eriksens tilsand er fortsatt stabil, men han blir værende på sykehus for ytterligere undersøkelser.

– Jeg har snakket med Christian et par ganger i løpet av dagen, og han er fortsatt stabil og etter omstendighetene ok. Han har også vært i kontakt med spillerne i løpet av dagen. Han skal fremdeles være på sykehuset til flere tester og observasjon, men de testene som er gjort så langt er fine, sier landslagslege Morten Boesen på pressekonferansen.

Han bekrefter at det var hjertestans.

– Han var borte, og vi brukte hjertestarter. Det var hjertestans. Hvor nære var vi til å miste Christian? Jeg vet ikke. Vi fikk han tilbake etter ett støt med hjerterstarteren, sier legen.

– Jeg er ikke kardiolog, så detaljene rundt hvorfor det skjedde vil jeg overlate til ekspertene, fortsetter han.

Han tror det var avgjørende for Eriksens liv at hendelsen skjedde på stadion.

– Det var helt avgjørende, tror jeg. Det må vi si. Tiden fra det skjer til han får hjelp er den viktigste faktoren, og den var kort. Det var avgjørende, sier Boesen.

– Vi burde ikke spilt ferdig kampen

Landslagstrener Kasper Hjulmand sier de ikke burde spilt ferdig kampen i går.

– Det var to muligheter, og jeg har tenkt over om jeg kunne gjort ting annerledes selv. Jeg synes ærlig talt ikke at vi skulle vært på banen igjen. Jeg er simpelthen så stolt over at spillerne kunne mobilisere til å gjøre et forsøk. Det var kjempestort at de faktisk kunne gå ut og være det beste laget, sier han.

– Jeg hadde dårlig samvittighet for at vi var der ute igjen. Jeg følte at ikke kunne se for seg at de fikk sove om natten, og å skulle med en buss tilbake igjen dagen etter, så det var bedre å få det overstått.

Hjulmand sier de fikk et ultimatum om å spille ferdig kampen i går, eller i dag. Han er kritisk til Uefa.

– Jeg vet at det er veldig vanskelig, men når man ser tilbake mener jeg det var feil å be spillerne velge mellom disse to scenariene i denne situasjonen. Spillere som var i sjokktilstand. Spillere som fremdeles ikke visste om de hadde mistet sin beste venn. Jeg har en følelse av at vi ikke burde spilt, men jeg vet det er vanskelig. Kanskje vi bare burde satt oss i bussen og dratt hjem, og sett hva de neste dagene ville ført med seg. Jeg har en følelse av at det var galt at spillerne ble satt i denne situasjonen, sier han.

Fotballdirektør Peter Møller sier det er helt betimelig å stille spørsmål ved om kampen burde vært spilt ferdig.

– Jeg synes det er helt relevant at vi etterpå stiller spørsmål ved om det var den riktige beslutningen. Situasjonen tatt i betraktning, et fylt stadion, halvannet års ventetid, hvor mye det betyr for dansker og spillerne, som har gledet seg til det her, så var det en veldig vanskelig beslutning. Vi valgte å fatte denne beslutningen på vegne av spillerne også, etter å ha blitt forelagt disse mulighetene, sier Møller.

– Avgjørelsen ble fattet av oss ledere, så jeg vil ikke at noen skal legge skyld på spillerne. Jeg følte ikke noe press fra Uefa, men i ettertid er jeg usikker på om det var rett beslutning. Når jeg ser spillerne i dag og hvordan de har det, tenker jeg at det er en god diskusjon, og noe vi bør tenke på for fremtiden.

Snakket med Eriksen på FaceTime

Møller forteller at spillerne har snakket med Eriksen på FaceTime.

– Når man har vært gjennom en opplevelse som den her, er det viktig å holde fast i noe av det som tross alt er positivt. Derfor vil jeg sende en beskjed til alle dansker, for vi har kunnet merke den fantastiske støtten til alle spillerne og Christian, sier Møller.

– Spillerne har snakket med Christian, og han er ved godt mot. Det er en kjempelettelse for spillerne å få den beskjeden etter all uvissheten som har vært. Det har gjort stort inntrykk på troppen at han etter omstendighetene har det godt, fortsetter han.

Landslagstrener Kasper Hjulmand sier det var godt å se Eriksen smile i dag.

– For det første var det en kjempelettelse for meg å se Christians smil her i dag. Det gjør en kjempestor forskjell. Å se Christian i dag, gjør at vi kan sitte her.

– Jeg tekstet med ham i løpet av natten, og det vet jeg at det var andre som gjorde også. Alle sammen snakket med ham i morges, og på skjermen så vi smilet hans. Så sier han: «Hvordan har dere det? Jeg tror at dere har det verre enn jeg har det. Jeg føler det som om jeg skal ut og trene nå, gutter». Men det er typisk Christian å tenke på alle andre enn seg selv først, sier Hjulmand.

Han skryter også av spillerne for måten de har reagert etter hendelsen.

– Jeg vet om mange lag, organisasjoner og virksomheter som har fine verdier hengende på en plakat. Når det blir testet, så ser man noe annet. Jeg har ikke misset en mulighet til å rose den lagfølelsen som er i dette laget, og jeg tror at vi alle sammen fikk et klart bilde av det i går. Jeg er ekstremt stolt over spillerne, staben og alle rundt laget. Og så er jeg så glad for å se Christian. Kjempespiller, sier en berørt landslagssjef.

– Vi vil gjøre danskene stolte

Møller sier danskene ønsker å fortsette i turneringen for å gjøre danskene stolte, og samle dem om laget.

– Spillerne ønsker å spille turneringen, men har alle sine individuelle ønsker og behov for hvordan de skal komme videre. Noen har behov for å være sammen med sine kjære, og det har vi selvsagt ikke stilt oss i veien for. Om det gjør at de bryter boblen, vet jeg ikke. Vår oppgave nå som ledere er å sørge for å løfte spillerne, så vi kan få det beste ut av dem, få dem på rett kjøl og forme disse unge menneskene så de er klare til kampen mot Belgia på torsdag, sier Møller.

– Vi er oppmerksomme på hver enkelt, og vil la hver enkelt velge hva de føler og har lyst til, sier han om kampen mot Belgia på torsdag.

Spillerne får profesjonell hjelp for å komme gjennom traumet. I tillegg forteller Hjulmand at gruppa snakker bra sammen innad.