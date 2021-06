13 hus evakuert etter brann i enebolig

Ved halv to-tiden lørdag meldte politiet i Innlandet om en brann i enebolig i Brumunddal.

Det er kraftig røykutvikling, men ifølge politiet er det ikke fare for spredning.

Nødetatene evakuerte først fem hus, men evakuerte også åtte andre kort tid etter.

– Det er mest fordi det er så kraftig røykutvikling. Vi måtte også evakuere oss selv, sa operasjonsleder Atle Bernhoft von Obstfelder i Innlandet politidistrikt ved 14-tiden.

– Lukk vinduene

Politiet ba alle i nærheten som merker røyk, om å lukke vinduene og evakuere seg selv, inn til brannvesenet får kontroll på brannen.

– Det er ikke kontroll på brannen per nå, sa operasjonslederen til TV 2 klokken kvart over to søndag.

Ingen mennesker befant seg i huset i Brumunddal da brannen startet i 13.20-tiden, men ifølge politiet skal det ha vært syv hunder inne i huset da brannen startet. Bare fire er så langt reddet ut.

Tre hunder i huset

Også to katter var i bur bak huset som brenner. De er nå evakuert og må sjekkes av veterinær da de sannsynligvis har fått i seg røyk.

– Hva med de tre andre hundene?

– Vi har ikke fått kontroll på disse ennå. De er sannsynligvis inne i huset, sa von Obstfelder klokken 14.

Ved 15.30-tiden opplyser Ringsaker brannvesen at de har kontroll på brannen.

– Det er fortsatt mye røyk, og vi har anmodet om at de evakuerte ikke drar tilbake til boligene ennå, sier operasjonsleder von Obstfelder i politiet rett etter at brannvesenet meldte om kontroll.

Politiet opplyser at de tre savnede hundene ble funnet døde inne i huset.