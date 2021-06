Spillerbørs etter England-Kroatia: – Han var banens beste

England - Kroatia 1-0

England fikk en perfekt start på EM med 1-0-seieren over Kroatia hjemme på Wembley.

Raheem Sterling ble, som du kan se i videovinduet øverst på siden, matchvinner med sin scoring like før timen var passert.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen lot seg imponere over hvor solide England var mot et svakt og tamt kroatisk lag. Spesielt Leeds-spiller Kalvin Phillips sentralt på midten stod frem for Mathisen.

– Nydelig gjennomspill til Sterling tidlig i kampen, og får til en god avslutning fra 20 meter. Phillips var banens beste i kveld, og han er fantastisk når han setter opp Sterling på 1-0 med et strålende løp og en perfekt pasning, skriver Mathisen i sin vurdering, hvor Phillips får en sjuer på børsen.

Se vurdering av samtlige spillere under: