Sterling fikset drømmestart for England: – Vidunderlig fotball

England 1-0 Kroatia

Se Raheem Sterlings scoring i sammendraget øverst!

Forventningene til hva England skal få til i fotball-EM er store og det unge, stjernespekkede laget hadde muligheten til å vise hva de er gode for i første kamp i gruppe D.

På Wembley i lagets åpningskamp ventet nemlig tøff motstand i form av Kroatia, som slo Three Lions i VM-semifinalen i 2018.

Søndag var det imidlertid England som var best solsteken i London. Raheem Sterling (26), som er oppvokst like ved Wembley, sendte hjemmelaget i føringen like før timen var spilt etter en presis gjennombruddspasning fra Leeds-spiller Kalvin Phillips (25).

Flere mål ble det ikke og dermed endte det med en engelsk drømmeåpning på hjemmebane. Dette var Englands første seier i en åpningskamp i et EM.

– Det føles godt, for å være ærlig. Jeg har alltid sagt at om jeg spiller på Wembley i et mesterskap, så kommer jeg til å score. Jeg måtte score. Det føles godt å gjøre det, sa Sterling etter seieren.

Angriperen har ikke levert på sitt beste i Premier League denne sesongen, men det ville ikke målscoreren snakke om etter søndagens triumf.

– Det er mange grunner til at jeg ikke har scoret så mye for klubblaget, men det er irrelevant. Jeg er her med England og nyter fotballen min og det er det viktigste. Jeg er bare glad for å score.

På spørsmål om han gjorde seg fortjent til startplass på laget med scoringen, svarte Englands nummer ti med å se ut i luften.

– Om jeg gjorde meg fortjent til en plass på laget? Jeg prøver, jeg prøver, svarte han med et lurt smil.

Norges landslagsspiller Joshua King var glad for å se at det løsnet for Sterling mot Kroatia.

– Det er gøy å se at han starter turneringen med en scoring. Jeg tror det kommer mer fra ham, sa King i TV 2s studio etter kampen.

Foden traff stolpen

England gikk offensivt til verks foran et høylytt hjemmepublikum. Stjerneskuddet Phil Foden (21), som ble kåret til årets unge spiller i Premier League, klinket ballen i stolpen og ut etter kun fem minutters spill.

Phillips, som etter hvert hadde målgivende på den avgjørende scoringen, dundret så til på volley få minutter senere. Kroatia-keeper Dominic Livakovic var med på notene og hindret en engelsk pangåpning.

– Forrykende start på omgangen. Ordentlig festlig fotball, kommenterte Nils Johan Semb.

Three Lions fortsatte kjøret mot kroatenes mål og hadde overtaket de førte 25 minuttene og kom til flere farligheter.

– Dette er fullstendig «powerplay», sa TV 2s fotballkommentator Øyvind Alsaker.

Utover i omgangen jevnet spillet seg mer ut og de største sjansene uteble mot slutten omgangen der Kieran Trippier kom nærmest med et frispark i førsteomgangens siste minutter. 0-0 til pause.

Sterling-scoring

I andreomgang fortsatte engelskmennene kjøret og fikk til slutt uttelling. Phillips sendte Sterling alene gjennom i det 57. minuttet og Englands nummer ti skjøt via keeper og i mål til øredøvende engelsk jubel.

– Det var herlig dribling innover i banen og en perfekt vektet pasning, sa Sterling om forarbeidet til Phillips.

– Vidunderlig engelsk fotball, sa Semb om scoringen.

– Gutten som er vokst opp et steinkast fra nasjonalarenaen, han får gleden av å åpne festen når EM igjen er på engelsk jord, fulgte Alsaker opp.

Harry Kane var nære ved å doble ledelsen få minutter senere, men i stedet fikk Tottenham-spissen et ublidt møte med stolpen. Heldigvis for England gikk det bra med kapteinen.

Sterling forsøkte seg fra utkanten av Kroatia-boksen med kvarteret igjen, men denne gangen blåste Manchester City-angriperen ballen langt over. Klubbkollega John Stones fikk behandling for en skade like etterpå, men forsvareren kunne fortsette.

Kroatia klarte aldri å skape en stor målsjanse og England kunne juble for seier i gruppe D.

Overraskende laguttak

Før Englands åpningskamp var det stor spenning til Gareth Southgates laguttak. Lagoppstillingen var også en av de store snakkisene før avspark, da Kieran Trippier var foretrukket på venstreback foran Luke Shaw og Ben Chilwell.

– Jeg forstår det bare ikke. Jeg skjønner ikke hvorfor han skal spille med en høyrebeint venstreback, sa tidligere England-spiller Chris Waddle til BBC.

Chilwell, sammen med Borussia Dortmund-stjernen Jadon Sancho. var ikke engang i troppen, der kun 23 av 26 spillere får plass.

– Det er bare uheldig at vi bare kan ha med 23 spillere, og vi har måttet dekke inn ulike posisjoner. Jeg liker ikke det faktum at vi må utelate spillere fra troppen i store turneringer, sa Southgate før kampen.

Mange savnet også Jack Grealish, som var plassert på benken, da Southgate startet med Sterling og Foden på hver sin side av Harry Kane.

– Jeg ville nok startet med Grealish, jeg er stor fan av ham, sa Joshua King i TV 2s studio før kampen.

Enda mange var overrasket med laguttaket endte det med engelsk seier mot laget som tok sølv i VM for tre år siden.

England møter Skottland i neste kamp, mens de rutete fra øst-Europa skal bryne seg på Tsjekkia.