King skremt etter Eriksen-kollaps: – Vi testes grundig foran hver sesong

Christian Eriksens kollaps på banen mot Finland har sjokkert en hel fotballverden.

Joshua King var på middagsdate med samboeren mens kampen pågikk og visste ingenting før det tikket inn en video på mobilen. Landslagsspissen ble sterkt preget av det han så.

– Jeg mistet matlysten, for å si det sånn. Det var skikkelig skremmende. Som fotballspiller er vi i samme yrke, og selv om jeg ikke kjenner ham personlig, så gikk det innpå meg. Takk gud for at han overlevde, sier King når TV 2 møter ham før han skal inn som TV 2s studiogjest på Kontraskjæret til søndagens EM-kamp mellom England og Kroatia.

HAR MØTTES FLERE GANGER: Joshua King og Christian Eriksen kjenner hverandre ikke privat, men har møttes flere ganger på banen. Her fra en Premier League-kamp i 2017. Foto: Frank Augstein

Imponert over lagkompisene

Han synes det var spesielt sterkt å se hvordan det danske laget dannet en ring rundt Eriksen, mens han mottok livreddende førstehjelp foran øynene på 25 000 tilskuere i Parken og millioner av TV-seere.

Etter den traumatiske opplevelsen måtte spillerne spille ferdig oppgjøret senere på kvelden, etter å ha snakket med Eriksen fra sykesenga og mottatt forsikringer om det etter forholdene sto bra til.

Det endte med en svært overraskende 1-0-seier til Finland - selv om akkurat det resultatet havnet fullstendig i skyggen av Eriksens kollaps.

– Hvordan tror du det er for lagkameratene å stå én meter unna der kompisen kjemper for livet, og så skulle spille ferdig kampen etterpå?

– Det er umulig å beskrive eller gjette hvordan det er for en lagkamerat. Jeg har aldri vært i den situasjonen, og håper for guds skyld at jeg aldri havner i den. Det må være noe av det tøffeste de gutta har gjort. Jeg er sikker på at alle var rystet, sier han.

King har møtt Eriksen en rekke ganger som motstander i Premier League, og sier han utelukkende har et godt inntrykk av dansken både på og utenfor banen.

– Han er en herlig fyr, og jeg vet at han er godt likt blant alle i fotballverden. Takk og lov for at han er i live. Jeg håper bare at han kan komme seg på banen igjen, sier King.

Blir hjertescreenet

Han opplyser at alle spillerne i Premier League går gjennom en omfattende helsesjekk foran hver sesong, med blant annet hjertescreening. Derfor gjør gårsdagens hendelse ekstra inntrykk på 29-åringen fra Romsås.

– Det er aller mest skremmende. Vi går alle gjennom en sånn sjekk når vi starter preseason. Jeg regner med at de gjør det i Italia også. Jeg snakket akkurat med Philip Billing (lagkamerat fra tida i Bournemouth), som er fra Danmark og kjenner spillerne der. Som han sa til meg, man vet aldri. Eriksen lever sikkert veldig sunt og tar vare på kroppen sin, men så skjer det med ham. Det er en skremmende tanke. Jeg vil tro at han gjør alt riktig, men likevel får han hjertestans på banen. Da kan det skje alle, sier King.