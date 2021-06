Planla å holde hemmeligheten skjult

Lørdag gikk årets Pride-parade i Bergen av stabelen, og på grunn av koronasituasjonen bestemte arrangørene seg for å ta festen til sjøs. Nærmere 60 båter fulgte på rad og rekke fra Frøviken utenfor Bergen og inn mot sentrum. Der deltok Øyvind Lavoll for første gang. I fjor var det nemlig ingen selvfølge at offiseren noensinne ville delta i Pride, eller i det hele tatt være åpen om hvilket kjønn han forelsker seg i. Frykten for sannheten om seg selv startet i barndommen.

– Jeg har ofte tenkt på hva mamma ville gjort og sagt. Jeg tror hun hadde vært veldig stolt av meg. Hun hadde støttet meg 110 prosent, forteller Lavoll.

Livredd for å bli dømt

Moren døde av kreft da han var ung, men kjærligheten hun representerte har fulgt han hele livet. Hjemstedet hans på Sørlandet er en plass mange assosierer med idyll, men for Øyvind var det ingen enkel sak å vokse opp i det kristne samfunnet i Kristiansand. Han var redd for å bli dømt, fordi «homo» ofte ble brukt som et skjellsord.

– Jeg hadde en oppvekst i litt konservative omgivelser. Det ga en inngangsverdi om at det var tabubelagt, forteller Øyvind Lavoll.

Øyvind er takknemlig for å ha støtte i Sjøforsvaret. Foto: Marius Villanger Vågenes/Sjøforsvaret

Den følelsen av skam tok han også med da han meldte seg inn i Forsvarets ubåttjeneste som 19-åring. Det var andre rundt ham som mente han ville passe inn der, og det hadde de rett i. I dag er han nestkommanderende på KNM Utvær og elsker jobben sin. Da han i fjor skulle fortelle kolleger om sin seksuelle legning, ble han utelukkende møtt med kjærlighet.

– Jeg vil si at jeg har vært omgitt av folk i Forsvaret som har vært veldig tolerante og overøst meg med positive bemerkninger. Tiden på Sjøkrigsskolen gjorde også at jeg fikk litt mer kontakt med eget følelsesliv. Det modnet mer på meg da - tanken på å komme ut på et eller annet tidspunkt.

Delte hemmeligheten på Facebook

Tidligere har han tatt fullstendig avstand til Pride og den skeive bevegelsen, kanskje fordi han tok fullstendig avstand til de følelsene i seg selv. Følelsene han benektet, men som gjerne ville ut. 27. juni i fjor satte han seg selv fri.

– Det har vært veldig bra, jeg har hatt enormt mye mer overskudd og har virkelig kunnet være meg selv på alle måter. Man føler at man er mer i balanse.

Familie, venner og tidligere kjærester har også gitt sin støtte. Lavoll forteller at de gråt av kjærlighet i flere timer etter annonseringen hans på Facebook. Det var nemlig der han kom ut.

«...Jeg har spurt meg; hvem er det egentlig du prøver å lure? Svaret var; I beste fall deg selv, og ikke engang det klarer du.» skriver han blant annet.

Det er først nå Øyvind kjenner hvor stor byrden av å holde sin seksuelle legning skjult faktisk var. Foto: Privat

Fått kritikk for flagging

I tillegg til at offiseren debuterer i Pride, er det første gang i historien at Sjøforsvaret heiser regnbueflagget på sine skip. Ikke alle har reagert like positivt på det. Enkelte i Forsvarets Forum sier at Pride ikke har noe med Forsvaret å gjøre. Det slår sjef for Sjøforsvaret, Rune Andersen, hardt ned på.

– Marinefartøyer er vant til, historisk sett, å kommunisere med flagg og uttrykke våre meninger med flagg. Vi har mange signalflagg oppe, og vi kan signalisere gjennom Pride-flagget hva vi mener om mangfold, konstaterer Andersen.

Sjef for Sjøforsvarets baser, Tone Størksen, deltok også i feiringen med sin kvinnelige kjæreste. Hun har vært åpen om sin seksuelle legning i over ti år. Støtten fra ledelsen betyr mye for 32-åringen som deltok i båtparaden med seks andre skip fra Forsvaret.

Tone Størksen deltok i paraden sammen med sin kjæreste. Foto: Ingrid Wollberg

– Jeg er glad for alle de som har gått foran meg, og skapt rom for at jeg kan være den jeg er. Alle må føle seg inkludert. Den inkluderingen og rausheten må gjennomsyre hele organisasjonen hvis vi virkelig skal levere når det kreves av oss.

– Også ønsker i hvert fall jeg å vise at jeg som offiser, for det er først og fremst det jeg er, verdsetter inkludering og mangfold i det miljøet som jeg omgir meg med, sier Øyvind Lavoll.