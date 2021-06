Solberg med varm hilsen til Christian Eriksen: – Han er en flott fotballspiller

Statsministeren ønsker god bedring til det danske fotballandslaget og Christian Eriksen etter at han falt om på banen lørdag.

En hel verden holdt pusten under lørdagens EM-kamp mellom Danmark og Finland, da den danske fotballspilleren Christian Eriksen plutselig falt om.

Han fikk umiddelbar livreddende førstehjelp av både lagkamerater og helsepersonell. Eriksen ligger foreløpig på Rigshospitalet i Danmark, og tilstanden hans er stabil.

Statsminister Erna Solberg så ikke selve kampen, men har sett opptakene i ettertid.

– Det er skremmende å se når en topptrent idrettsutøver faller om på den måten, sier hun til TV 2.

Ønsker lykke til

Hun fortsetter med å si at hun blir rørt av å se hvilken respons lagkamerater og publikum viste under kampen.

– Man får en følelse av at fotballfamilien er en felles familie i en sånn situasjon. Det viktigste er at han kviknet til, sier statsministeren.

Solberg ønsker Danmark lykke til videre i EM, og sender en personlig hilsen til Eriksen.

– Vi ønsker Christian Eriksen og det danske laget god bedring. Han er en flott fotballspiller. Jeg håper vi får se han på fotballbanen. Og hvis det ikke skjer, så håper jeg han får brukt sitt talent og kunnskapen sin fremover, sier Solberg.

Hylles verden over

Mens TV-seere og tilskuerne i Parken fremdeles var i sjokk, sprintet danskenes kaptein og stopperkjempe over banen. Simon Kjær var den første som nådde Christian Eriksen, som sekunder tidligere hadde kollapset på gressmatta.

En rekke medier verden over hyller Kjær for innsatsen, og mener han spilte en sentral rolle i å redde lagkameraten. Ifølge Daily Mail passet nemlig Kjær på at Eriksen ikke svelget tunga.

– Etter å ha sørget for at Eriksen var i sikkerhet, fikk han sine nærmeste lagkamerater til å samles rundt dansken for å skjerme ham fra offentligheten, skriver tabloidavisa.

Var dypt preget

Etter at UEFA først meldte at kampen ville bli avlyst, tok det ikke lang tid før kontrameldingen kom. Klokken 20.30 ledet kaptein Kjær det danske laget ut på banen, men stopperen måtte tas av 19 minutter ut i andre omgang.

På en pressekonferanse etter kampen fortalte en tydelig preget landslagstrener Kasper Hjulmand at kapteinen ikke klarte å fullføre.

– Man kan trygt si at Simon Kjær var dypt, dypt preget. Han var i tvil om han kunne fortsette og ga det et forsøk. Men det kunne ikke la seg gjøre, og det er fullt forståelig, sa Hjulmand.