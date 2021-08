Merete Lingjærde giftet seg

I fjor kunne Merete Lingjærde fortelle at hun har funnet kjærligheten med Anders Mørk på Tinder. Ni måneder senere forlovet paret seg, i dag er de endelig mann og kone.

– Vi føler at vi har kommet «hjem» begge to, fortalte Lingjærde til God kveld Norge.

Ga hverandre sitt ja

I Asker kirke ga Lingjærde og Mørk sitt ja, fredag ettermiddag.

Bryllupet var svært klassisk, ifølge Lingjærde, som hadde på seg en hvit brudekjole da hun kom ut fra kirken sammen med sin kjære.

SKAL VI DANSE-GJENSYN: Lingjærdes mangeårige Skal vi danse-kolleger Tore Petterson (t.v.) og Trine Dehli Cleve (t.h.) gjestet bryllupet. Foto: Marie Lie Myklebostad

75 gjester er invitert videre til bryllupsfesten på Hvalstrand bad ved Holmenfjorden.

Lingjærdes kolleger gjennom mange år i Skal vi danse-dommerpanelet, Tore Petterson og Trine Dehli Cleve, var også til stede for å se sin kollega og venn gå nedover gulvet.

– Kjærlighet har ikke noen alder

Både Dehli Cleve og Petterson var tydelig rørte etter bryllupet.

– Det var så nydelig, jeg ble så rørt. Det er så deilig at hun endelig har funnet noen. De er en perfekt match, sier en lattermild Trine Dehli Cleve til TV 2.

Også Tore Petterson var glad for å se venninnen gi sitt ja til drømmemannen.

– De var vakre begge to, nå har de venta lenge på dette. Det er deilig å se at kjærlighet ikke har noen alder, da er det ikke for sent for noen av oss.

Følelsesladet frieri

Frieriet fant sted 1. oktober 2020 på Norefjell like utenfor Oslo, hvor paret også hadde sin første date.

EKTEPAR: Paret hadde sin første date på Norefjell. Foto: Marie Lie Myklebostad

– Jeg hadde tenkt på det lenge, vi fant ut ganske fort at vi passet bra sammen. Men man må ta rennefart så da gjorde jeg det også ble det ja, forteller Mørk mens Lingjærde stolt viser frem ringen med tre små diamanter.

– Jeg tror vi kunne giftet oss for lenge siden, vi har vært helt tullete forelsket, fortalte Lingjærde den gang.

Klar for «Skal vi danse»

Lingjærde har vært dommer i danseprogrammet siden 2015, og denne sesongen blir annerledes for dommerpanelet.

I juni ble det kjent at Morten Hegseth er den nye dommeren, mens både Egor Filipenko og Tore Petterson ikke lengre er med videre.

KONE OG MANN: Ekteparet ga hverandre sitt ja fredag 6. august. Foto: Marie Lie Myklebostad

Da God kveld Norge snakket med Lingjærde sa hun dette om dommer-exiten:

– Jeg har hatt et fantastisk samarbeid med Tore og Egor, og vil savne dem. Men nå blir det ny konstellasjon. Tror det er fint med tre dommere, sier Lingjærde og fortsetter:

– Morten har jeg truffet mange ganger og han er en herlig fyr! Han er kjapp i replikken og velformulert. Jeg gleder meg masse til å jobbe med han og ønsker han hjertelig velkommen mellom Trine og meg.