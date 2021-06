Nils-Ingar: – Tar meg tilbake til det som skjedde med Ida

Hele fotballverden ble sittende i stille sjokk da danske Christian Eriksen kollapset på banen under EM-kampen mot Finland lørdag kveld. For komiker Nils-Ingar Aadne tok det ham tilbake til det som skjedde med samboeren.

Det var under EM-kampen mellom Danmark og Finland lørdag, at danske Christian Eriksen kollapset på banen.

Lagkamerater kom raskt til og fikk lagt ham i stabilt sideleie, og det ble utført hjerte- og lungeredning før han ble fraktet av banen og til sykehus.

Søndag morgen har Eriksen selv sendt en beskjed til sine lagkamerater om at han har det greit.

– Det ble veldig sterkt å se det som skjedde på banen i går, det ble det jo for alle, sier komiker Nils-Ingar Aadne til TV 2 søndag formiddag.

Minner om samboeren

2. september 2018 fikk Aadnes samboer, tidligere langrennsløper Ida Eide, hjertestans under et mosjonsløp på Jessheim. Hun døde, bare 30 år gammel, mens hun var i sitt livs beste form.

– Det som skjedde i går, tar meg tilbake til minnene om det som skjedde med Ida, innrømmer han.

Aadne sier det som skjedde i Danmark lørdag, viser hvor viktig det er at de som er rundt agerer med en gang noen faller om uten puls.

Livsviktig hjelp

Sammen med blant annet Marit Eide, Ida Eides søster, har han tidligere opprettet Ida Eides Minnefond, som er opptatt av å øke kunnskapen om livreddende førstehjelp i idretten.

Fondet har blant annet delt ut hjertestartere til idrettslag, og holder førstehjelpskurs.

«Det kan skje på alle nivå, her går topp og bredde hånd i hånd,» skrev fondet på sin Instagram-profil lørdag kveld.

– Det er en veldig tydelig påminnelse om hvor viktig det er med hjerte - og lungeredning, sier Aadne.

Danmarks kaptein Simon Kjær løp rett fram til Eriksen etter at han hadde kollapset, la ham i sideleie og vinket helsepersonell til seg.

– Det er klart, her var de heldige, de hadde helsepersonell i umiddelbar nærhet, men alle lagkameratene stilte opp på en måte som er rørende å se. Når noe sånt skjer er det viktigste å gjøre noe. Å handle. Dersom noen ikke har puls, må man ringe 113 og starte hjerte- og lungeredning, sier han.

Han er veldig glad for å høre at det nå går bedre med fotballspilleren.

– Han fikk hjelp raskt og det ser ut til å bli et bra utfall her. Det er jeg glad for. I tillegg er det fint å se hvor samlende idretten blir i slike situasjoner. Da handler det ikke lenger om hvem som vinner, men om hvordan det går med Christian Eriksen. Da er idretten flott, sier han.