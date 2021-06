Eriksen hilser til lagkameratene

Søndag formiddag har Det danske fotballforbundet (DBU) lagt ut en melding om Christian Eriksen. De opplyser at de har snakket med Inter-spilleren.

– Han har sendt sine hilsener til lagkameratene, skriver DBU.

Tilstanden er fortsatt stabil, men Eriksen blir værende på sykehus for ytterligere undersøkelser.

DBU varsler senere at landslagslegen og fotballdirektøren i Danmark holder en pressekonferanse klokken 15, melder dansk TV 2.

Update regarding Christian Eriksen. pic.twitter.com/YuKD9hS9LV — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 13, 2021

Inter-direktør Giuseppe Marotta opplyste direkte på italiensk tv lørdag kveld at Christian Eriksen hadde tekstet til klubbkameratene i felleschatten.

– Spillerne står hverandre veldig nær, og de kommuniserte med hverandre umiddelbart etter at bildene (av Eriksen) kom, sier Marotta.

Ifølge Gazzetta dello Sport var meldingen følgende: «Jeg har det fint».

Inter-sjefen bekreftet at Eriksen hadde sendt en melding, uten at han opplyste hva innholdet var.

– For ti minutter siden sendte Eriksen selv en melding i vår felleschat, og det bekrefter båndet mellom spillerne, sa Marotta videre.

Like før pause i EM-premieren mot Finland segnet danskenes største fotballstjerne om. Han fikk livreddende førstehjelp på banen, før han ble båret av og frakte til sykehus i København.

I etterkant kom det positive meldinger om at 29-åringen var stabil og våken. Han er fortsatt på sykehus for ytterligere undersøkelser. Etter at spillerne hadde snakket med Eriksen fra sykehuset, ble kampen gjenopptatt.

Danmark tapte 0-1 for Finland. Torsdag venter Belgia, før Russland er siste motstander i gruppespillet påfølgende mandag.

Belgia-stjernen Romelu Lukaku dediserte sine to scoringer i 3-0-seieren mot Russland til klubbkameraten i Inter.

– Det var selvfølgelig vanskelig, jeg gråt mye. Vi har opplevd mange sterke øyeblikk sammen det siste halvannet året. Jeg har jo vært mer sammen med ham enn familien min, sa Lukaku.

Christian Eriksen gikk fra Tottenham til Inter i januar 2020. Forrige sesong var han med på å vinne Serie A med Milano-klubben.