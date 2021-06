Varsler uvanlig mye nedbør

Vakthavende meteorolog i StormGeo, Stig Arild Fagerli, drar deg gjennom vær, vind og temperaturer for vårt langstrakte land for de neste dagene.

For Sør-Norge blir det litt blandet drops. Utover dagen søndag vil det begynne å regne på Vestlandet. Rogaland slipper muligens unna, mens Trøndelag kan vente seg regnbyger.

– Det vil bli ganske vått på mandagen. Dette kommer til å gå kjapt forbi, i liket som i Finnmark, sier Fagerli.

På Storm sine hjemmesider er det meldt om uvanlig mye nedbør mandag – så her gjelder det å finne frem paraply og gummistøvler dersom du skal ut.

Utover uken vil det bli både grått og vått for bergensområdet.

Fint vær i sikte

Østlandet har sin fineste dag søndag og førstkommende tirsdag. For heller ikke den landsdelen slipper unna regnet som venter å komme mandag. Men det blir kun med mandagen.

– Det tar en liten stund før det kommer noe ny nedbør for Østlandsområdet. Muligens torsdag, men det er usikkert hvor kraftig det blir i så fall, sier Fagerli og legger til:

– Tirsdag blir den beste dagen på en stund. Det ligger en høytrykksrygg over oss, men som forsvinner østover. For Oslo blir det mellom 20 og 25 grader utover uken sett bort i fra mandagen, sier han.

Samlet sett er det mandagen som ligger an til å få de største nedbørmengdene.

Varmen er over

For deg som bor i Nord-Norge har du kanskje observert at tallene på gradestokken allerede er på vei nedover.

Fagerli sier at det utover uken vil bli vesentlig mindre varmt der enn det har vært hittil.

– Varmen man har hatt øst i Finnmark, ser vi ikke igjen i landsdelen med det første, sier han og legger til at temperaturene vil bli mer like over hele landsdelen.

Det er ventet et lavtrykk fra sør som vil påvirke Finnmark og indre deler av Troms. På tirsdag kan man altså forberede seg på en god del nedbør, men som kommer til å gå kjapt forbi.

– Utover det så er det ganske skiftende. Det vil være noen byger som kommer av og på utover uken.

Unormalt varmt

Meteorologen legger inn et lite forbehold om at det kan bedre seg fra torsdag og fredag, men at det ikke kommer til å bli på langt nær så varmt som det har vært hittil.

– De siste dagene har store deler av Finnmark hatt temperaturer opp mot 26 grader. Disse vil nå ligge på rundt 10, sier han.

Fagerli trekker frem Vardø, og sier at de har hatt det unormalt varmt de siste sommerdagene.

– De får sjøluft fra alle kanter, så veldig ofte er det mellom 12 og 15 grader, men nå har det vært litt over 20. De får litt mer normale forhold der oppe nå, sier han.