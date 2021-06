Tidligere klubblege: Christian Eriksen har aldri vist tegn til hjerteproblemer

Christian Eriksen er fremdeles på sykehus, etter at han kollapset på banen under Danmarks EM-kamp mot Finland.

Eriksen er i dag Inter Milan-spiller, men fra 2013 til 2019 spilte han for Tottenham Hotspur. Da hadde kardiolog Sanjay Sharma ansvar for å gjennomføre regelmessige hjertetester av midtbanespilleren, men understreker at ingen tester er «skuddsikre».

– Da jeg så ham løpe mot ballen og fullstendig mistet balansen, var det åpenbart at noe var forferdelig galt, sier legen til Daily Mail.

Medspillerne dannet en mur for å skjerme Eriksen fra publikum og TV-kameraer. Foto: Stuart Franklin/AP

Han ble vettskremt av synet og fryktet i et øyeblikk at legene kunne ha oversett noe.

– Jeg tenkte 'Herregud? Er det noe der som vi ikke la merke til?", forteller Sharma.

Kritiske minutter

For hvert minutt Eriksen lå bevisstløs på gressmatta, ble Sharma stadig mer bekymret.

– For hvert minutt du ikke kommer tilbake til bevissthet, minsker sjansene for at du overlever med syv prosent, dersom du ikke får god førstehjelp, forteller legen. Foran TV-skjermen ba han en bønn om at dansken skulle klare seg.

– Når noen kommer tilbake etter fem eller seks minutter, vil tilstanden vanligvis være så kritisk at man må kobles til respirator, sier Sharma.

– Men husk, Eriksen er en veldig sprek ung mann. Han er ikke som de eldre folkene som får hjerteinfarkt utenfor supermarkedet. Dette er en fyr med fantastisk blodomløp, forsikrer han.

Ingen tegn på hjerteproblemer

I løpet av de seks årene Sharma hadde ansvar for Eriksen, var det aldri noe som ga kardiologen grunn til bekymring.

– Fra den dagen Tottenham signerte ham, var det min jobb å kontrollere ham. Vi testet ham hvert år. Så jeg kan definitivt si at testene hans frem til 2019 var helt normale, med ingen åpenbare underliggende hjerteproblemer. Jeg kan stå inne for det, fordi det var jeg som gjennomførte testene.

29-åringen kollapset i kampens 42. spilleminutt, og ble gitt livreddende hjertemassasje på banen. Det danske fotballforbundet opplyste senere at Eriksen var våken og stabil.