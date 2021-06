Støy og slagsmål i storbyene: – Ekstremt mange meldinger

Natt til søndag ble en hektisk natt for politiet. I Oslo var flere av byens parker fylt opp av tusenvis av festglade mennesker, som verken tok hensyn til naboer eller smittevernregler.

Politiet anslår at mellom 2000 og 3000 mennesker var samlet på Sankt Hanshaugen natt til søndag.

– Det har ført til at politiet har tatt midlertidig beslag i en del musikkanlegg. Det begynner å tømme seg der nå, sier operasjonsleder Svein Christian Lie i Oslo politidistrikt til TV 2 klokken 03.30.

Ifølge politipatruljene på stedet sto det dårlig til med smittevernhensyn på stedet.

Politiet beslagla flere musikkanlegg på St. Hanshaugen. Søppelet fikk de derimot ikke gjort noe med. Foto: Irmelin Kulbrandstad/TV 2

– De har ikke vært flinke nok til å opprettholde det og ikke holdt nok avstand. Vi gir selvfølgelig råd og veiledning om det, sier Lie.

Også i Frognerparken var svært mange mennesker samlet. Litt over klokken 01 bestemte politiet seg for at nok var nok.

– Her stanset vi bare musikken. Da begynte det å løse seg opp, sier operasjonslederen. Politiet fikk også melding om en voldshendelse i parken, men klarte ikke finne den fornærmede.

Uvanlig urolig natt

Mens været i Oslo har lokket folk ut i parker, fører regnværet i Bergen til at de festglade stort sett har holdt seg innendørs. Det har ført til mange klager fra irriterte naboer.

– Vi har fått inn i havet mange klager som gjelder forstyrrelse av natteroen. Nå er det oppe i 36 klager, som er langt, langt flere enn de foregående helgene, sier operasjonsleder Tatiana Knappen i Vest politidistrikt til TV 2.

Hun forteller at de har vært oppe i liknende antall klager siden pandemien startet, men at det hører til unntakene.

– Det har vært ekstremt mange meldinger på dette i natt. Disse 36 meldingene er alle fra ulike steder, så har vi også fått flere meldinger på samme sted, sier operasjonslederen.

Politiet har rykket ut der de har hatt kapasitet, men ikke hatt anledning til å prioritere alle klagene. Ingen har blitt anmeldt i forbindelse med feststøyen.

Basketak på hotell

Like over klokken 01 fikk politiet melding fra et hotell i sentrum av byen, hvor det pågikk et slagsmål.

– Det var flere involverte i slagsmålet. Det skjedde litt på et av rommene, litt utenfor og litt i korridorene, sier Knappen.

Politet rykket ut og fikk raskt kontroll på en mistenkt hovedperson i 40-årene. I tillegg er det to fornærmede, en i 30-årene og en i 20-årene.

– Dette er sannsynligvis en fest på et rom som har endt i en uenighet, som jeg ikke kjenner detaljene i. Beruselse er inne i bildet også, det må sies, forteller operasjonslederen.

Den siktede sitter nå i arrest og vil avhøres søndag.

Masseslagsmål

Også i Innlandet har politiet hatt sitt å streve med natt til søndag.

– Fra midnatt og frem til nå er det loggført 24 oppdrag med forstyrrelse av natteroen og høy musikk i Innlandet, opplyser operasjonssentralen klokken 03.35.

Sør-Øst politidistrikt måtte håndtere et masseslagsmål i Gvarv, hvor mellom 10 og 15 personer var involvert. To personer ble kjørt til legevakt.

– Ingen er alvorlig skadd, men to personer er kjørt legevakt for sjekk. En bilrute har blitt knust. Foranledningen skal ha vært en konflikt tidligere på kvelden. Alle involverte bortvist, opplyser politiet.

Alt i alt har Sør-Øst politidistrikt mottatt 60 klager på forstyrrelser av natteroen.



– I tillegg til dette kommer rundt 15 klager på støy fra russen. Det er tydelig at sommeren er på vei, sier operasjonsleder Erik Gunnerød til TV 2.