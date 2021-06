Bølge av masseskytinger skaper frykt for sommeren i USA

I tak med at temperaturen stiger og samfunnet gjenåpner, opplever USA stadig flere masseskytinger. Nå frykter politiet at USA går en dødelig sommer i vente.

Natt til lørdag ble to personer drept og minst 30 skadd under masseskytinger i tre ulike amerikanske delstater. Ingen er så langt pågrepet for noen av hendelsene, som fant sted i byene Austin, Chicago og Savannah.

I Austin, Texas leter politiet etter to antatte gjerningspersoner etter at flere skudd ble avfyrt i en travel gågate fylt med barer og restauranter. 14 ble skadd, to av dem kritisk, i det byens politisjef mener startet som en krangel mellom to personer.

14 ble skadd i en populær bargate i Austin natt til lørdag. Foto: Nuri Vallbona/REUTERS

I Chicago, Illinois, ble en kvinne drept og ni andre skadd da to menn åpnet ild mot en gruppe mennesker som sto på fortauet sør i byen. Også her kom gjerningspersonene seg unna, og politiet har foreløpig ingen mistenkte.

– Forstyrrende

I Savannah, Georgia ble en mann drept og syv skadd etter en masseskyting i et leilighetsbygg sent fredag kveld. To av de skadde er barn – et av dem 18 måneder, det andre 13 år.



Politimesteren i Savannah, Roy Minter Jr., mener skytingen kan være knyttet til en pågående feide mellom to rivaliserende grupper, da det også tidligere i uken ble avfyrt skudd i det samme leilighetsbygget.

– Det er forstyrrende å se dette over hele landet, vi ser en forstyrrende mengde våpenvold, sier Minter Jr. ifølge Associated Press.

Politimester Roy Minter Jr. (midten) holder en pressekonferanse etter masseskytingen i Savannah fredag kveld. Foto: WSAV via AP

– Det er forstyrrende og meningsløst, legger han til.

Dødelig gjenåpning

Angrepene kommer ikke lenge etter at store deler av USA har lettet på mange koronarestriksjoner. Så sent som fredag åpnet Chicago opp igjen. Mange hadde derfor håpet at økningen i skyteepisoder og drap man så i fjor kunne forklares med de pågående koronarestriksjonene og diskusjonen om politivold.

Ett år senere er derimot antallet drap og skyteepisoder fortsatt høyere enn hva det var før pandemien brøt ut i en rekke amerikanske byer.

To personer døde og over 20 ble skadd i en masseskyting utenfor en konserthall i Miami sist måned. Foto: Joe Raedle/AFP

– Man håpet dette bare var en glipp i statistikken, og at ting nå ville begynne å gå tilbake til normalen. Det har ikke skjedd, sier politimann og forsker Chuck Wexler, som forsker på politiarbeid i USA.

Antallet drap og skyteepisoder i USA har vært stadig synkende de siste 20 årene. Nå frykter Wexler og politiet i USA at 2021 er året hvor denne trenden vil snu. Mye tyder nemlig på at man går en enda dødeligere tid i vente.

Verst om sommeren

Mens det er vanskelig å måle opp- og nedgang av kriminalitet, vet man at voldelige forbrytelser er på sitt høyeste under sommeren i USA. På kveldstid og tidlig morgen i helgene er også typiske tidspunkt for skyteepisoder.

Mange former for lovbrudd sank i 2020 og har holdt seg lave inn i 2021. Dette kan tilsi at pandemien og uroen etter drapet på George Floyd ikke førte til en generell økning av kriminalitet.

I 2020 var antallet masseskytinger det laveste på flere tiår, ifølge Northeastern Universitys database. Denne databasen definerer en masseskyting som fire drepte eller mer, ikke inkludert gjerningspersonen.

Ser man på en annen database, er historien derimot en helt annen. The Gun Violence Archive definerer masseskytinger som hendelser hvor fire personer eller mer ble skutt, uavhengig om de døde eller ikke. Ifølge denne databasen har over 8700 amerikanere mistet livet som følge av våpenvold bare i år.

– Dødelig blanding

Den samme databasen registrerte rundt 600 masseskytinger i 2020, som er høyere enn de seks foregående årene. Så langt i år har det ifølge Gun Violence Archive vært 267 masseskytinger i USA, inkludert de tre fra Austin, Chicago og Savannah.

– Det er bekymringsverdig, mener professior i kriminologi James Alan Fox, ansatt ved Northeastern University.

– Vi har mange ulike mennesker som begynner å komme seg tilbake i offentligheten. Vi har masse splittelse. Og vi har flere våpen og varmere vær. Det er potensielt en dødelig blanding, advarer professoren.