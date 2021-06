Hareide var i NRK-studio i Trondheim da Christian Eriksen falt om på banen under Danmarks åpningskamp i EM mot Finland lørdag. I danske BT skriver han at han ikke orket å være der lenger.

– Jeg var så redd for at han skulle dø. Jeg løp gjennom regnet til leiligheten min i Trondheim. Jeg måtte vekk. Jeg måtte være alene. Jeg satt bare og stirret ut i regnet. Ingenting ga mening, skriver Hareide.

– Jeg kunne ikke se Christian Eriksen slik. Det kunne jeg ikke, fortsetter han.

Hareide og Eriksen fikk et nært forhold i løpet av de fire årene nordmannen trente det danske landslaget.

– Jeg bryr meg ikke om resultatet mot Finland. Det betyr ingenting. Det viktigste for Danmark og for fotballen er at Christian Eriksen er okay. Livet ble snudd på hodet på et øyeblikk på en av de verste dagene jeg har opplevd. Det er en tragisk dag for dansk fotball.

– Jeg kunne ikke forstå det da jeg stod i TV-studio. Jeg forstår det fremdeles ikke, skriver Rosenborg-treneren.

Hareide skriver at han allerede hadde meldt fra til Rosenborgs sportssjef Mikael Dorsin om at han ikke kunne lede laget mot Strømsgodset søndag dersom Eriksen døde.

– Det hadde jeg simpelthen ikke klart. Det hadde jeg ikke.

Han forteller at «det knuste hjerte» hans å se bildene av spillernes reaksjon, Eriksens kone Sabrina, og at Eriksen fikk livreddende førstehjelp.

– Jeg har aldri hatt så vondt i hele livet. Christian er verdens beste utenfor banen. At det skulle skje ham er helt forferdelig. Han betyr så mye for meg, skriver 67-åringen.

– Jeg har trent mange land, i mange år, men jeg har aldri trent en spiller som ham. Det har vært en kjempefornøyelse. I hele min karriere som trener er han nummer én. Den beste. Den aller beste, slår Hareide fast.

Han beskriver sin tidligere elev som «svigermors drøm», og en person som alltid er glad og lett å snakke med. Hareide skriver at han sendte en sms til Danmarks teammanager, Christian Nørkjær, i håp om å få vite hvordan Eriksen hadde det.

– Da jeg fikk tilbakemelding om at han er var stabil ble jeg så glad, skriver han.

Nordmannen har sendt en hilsen til Eriksen via de han kjenner rundt laget.

Han skriver at det er er i Eriksens ånd at laget spiller videre i EM.

– Jeg vet hvilken stemning han gir i garderoben. Han betyr alt. Spillerne var i sjokk, og helt utslått mentalt. Det er helt forståelig. Ser du en spiller kollapse slik, er det umulig å komme tilbake.

– Men hvis Christian har det bra, vet jeg at han vil at de skal spille videre i EM. Fotballen ligger i sjela hans. Vi vet ikke så mye nå, men jeg vet at de kommer tilbake. Slik kjenner jeg de danske guttene, avslutter Hareide.