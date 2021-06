«Når tiden står stille»

Av og til opplever man øyeblikk som brenner seg inn i hukommelsen. Minnebilder du vet du vil huske resten av livet. Bildet av danske spillere som lager en menneskelig mur rundt Christian Eriksen for å skjerme ham fra kameraene og tilskuerne i Parken er et slikt øyeblikk, skriver TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

Det bildet oppsummerer både det enorme samholdet i det danske landslaget i kveld og en tv-produksjon som lot oss seere komme altfor tett på livet til Danmarks største stjerne.

På noen få sekunder hadde det som skulle være en av mange fine mesterskapskamper denne sommeren utviklet seg til å bli en potensiell tragedie. Plutselig var det som om tiden sto stille i Parken. En hel fotballverden holdt pusten og ba intenst om at Christian Eriksen skulle overleve. Selv fryktet jeg lenge det verste.

Sosiale medier flommet over av unison støtte til Christian Eriksen og hans lagkamerater. Støtteerklæringene strømmet inn fra fotballspillere, klubber og supportere samtidig som Eriksen fortsatt lå og fikk hjertekompresjoner ute på banen. Samholdet i fotballen er sterkt når krisen inntreffer. Kombinasjonen av sosiale medier, et mesterskap som samler et helt kontinent og dramatiske tv-bilder gjør at det føles som om man opplever krisen sammen. Hendelsen blir en del av et helt fotball-Europas kollektive hukommelse.

Likevel er det ingen tvil om at vi kom for tett på livet i kveld. Vi fikk se tv-bilder vi aldri skulle ha fått se. Både Christian Eriksen, hans familie og spillerne som sto midt i en alvorlig krise skulle ha vært skjerma i en slik situasjon. Det var ingen grunn til å kringkaste så dramatiske bilder.

Når vi vet hvor raske UEFAs produsenter pleier å være når det gjelder å ikke filme banestormere, er det utrolig at ingen skjønte hvor problematisk det var å filme hvordan Eriksens kropp rykket til av hjertestarteren. Mellom beina til lagkameratene som hadde stilt seg opp for å hindre innsyn. Slike bilder bør virkelig ikke kringkastes live til en hel verden.

Men der produsentene skuffer, imponerer de danske spillerne desto mer. De viste en handlekraftighet det står stor respekt av.

En av de tingene som virkelig sitter igjen fra alt jeg har lært om førstehjelp er at sekundene teller. Marginene mellom liv og død kan være så små at hvert eneste lille øyeblikk er dyrebart. Men når man først står midt oppe i en kritisk situasjon er det lett å miste hodet.

De danske spillerne var klare for EM-kamp på hjemmebane. De var sannsynligvis forberedt på alle mulige taktiske påfunn fra motstanderne, på stang ut, urettferdig dømming, skader og alle mulige sportslige kriser. Men de hadde nok ikke sett for seg at de plutselig skulle stå midt oppe i en krise som handlet om liv og død. De var neppe forberedt på å skulle se en lagkamerat og kompis kjempe for livet.

Likevel handlet de danske spillerne med en ro og et samhold som var enormt imponerende. Midt i en uoversiktlig og sannsynligvis svært traumatisk situasjon klarte de å holde hodet kaldt.

Kaptein Simon Kjær skjønte umiddelbart alvoret da Eriksen kollapset. Han kom løpende og gikk rett i gang med førstehjelp. Thomas Delaney tok ansvar for å samle spillerne slik at de dannet en beskyttende og skjermende ring rundt lagkameraten. Kasper Schmeichel tok seg av Eriksens samboer.

At de i det hele tatt forsøkte å spille ferdig kampen etter en slik opplevelse er helt utrolig. Man kan ikke forvente at spillerne skal klare å ha fullt fokus på å spille fotball rett etter å ha vært vitne til at en god kamerat ligger og kjemper for livet.

Spillerne fikk valget mellom å spille kampen ferdig i kveld eller klokken tolv i morra. Kasper Hjulmand sa åpent på pressekonferansen etter kampen at det var flere av spillerne som var usikre på om de ville klare å spille ferdig kampen i kveld, men at mange heller ikke orket tanken på å skulle utsette det til morgendagen.

Det er et valg de burde ha fått slippe å ta.

Nå håper jeg spillerne får den krisehjelpen de fortjener. I kveld har de levert langt over hva man kunne forvente. De tapte kanskje kampen mot Finland, men de vant en hel verdens respekt og sympati.