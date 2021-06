Solbakken om Eriksen: – TV-bildene var det sterkeste

– Jeg satt og så på kampen og jeg forstod med en gang at her var det noe ille, sier den norske landslagssjefen til TV 2.

Christian Eriksen er nå innlagt på sykehus i København. Dansken er våken og i stabil tilstand.

– Min kone var faktisk på kampen på stadion og hun så det ikke like tydelig. TV-bildene var det sterkeste. Det var veldig profesjonelt det som skjedde på direkten. Både av dommeren som tok tak med en gang og legeteamet.

– Jeg hadde et godt håp da jeg så at det ikke kom noe ambulanse i 200 kilometer inn på banen. Jeg hadde et berettiget håp om at de hadde noenlunde kontroll selv om det var veldig, veldig dramatisk i noen minutter der.

I 2001 ble Solbakken selv rammet av hjertestans på en trening med FC København. Det førte til at han måtte legge opp som fotballspiller.

Treneren tror Eriksen har mange faser i vente nå.

– Christian Eriksen skal summe seg litt nå. Han ligger trygt og godt hos de fremste ekspertene i Danmark. Først går han sikkert gjennom en lettelsesfase der han setter umåtelig pris på livet og familien.

– Han skal gjennom noen faser som er relativt vanskelige og litt frem og tilbake. Men jeg kjenner ham som en veldig sterk karakter. Han får profesjonell hjelp, men det er mye som skal bearbeides og det er mange spørsmål som skal stilles.

Solbakken er klar på det på et tidspunkt vil komme opp spørsmål om hvorvidt fotballkarrieren kan fortsette.

– Det er klart at en mann som er på toppen av livet, småbarnsfar og italiensk mester. Det skal en sterk rygg til for å klare det, men er det en som kan klare det, så er det Christian.

Landslagstreneren sier at han selv var på et helt annet sted i karrieren da han selv fikk hjertestans.

– Det er litt forskjell på fotballspilleren Eriksen og Solbakken. Det er litt forskjell i både alder og kvalitet. Jeg tror at han har så sterk fysikk og psyke at han kommer raskt gjennom den første bearbeidingsfasen, sier 53-åringen.