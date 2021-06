Kraftig røykutvikling fra båt i Asker

Ved 22.30-tiden lørdag kveld rykket nødetatene ut til en brann i en båt som lå til kai ved Sætre brygge i Asker.

Brannbåter, brannbiler, redningsskøyte og politihelikopter bisto i brannslokkingen.

– Den brennende båten er trukket ut i havnebassenget i Sætre. Det brenner kraftig i båten, meldte politiet på Twitter klokken 21.41 lørdag kveld .

RØYK: Det kommer kraftig røyk opp fra båten som tok fyr ved Sæter Brygge i Asker. Foto: Erik Manshaus

Ukjent årsak

Klokken 22.30 får TV 2 opplyst av 110-sentralen at brannen er slukket og at brannvesenet nå driver etterslokking.

– Vi vet ikke årsaken til brannen, det har vi ikke fått opplysninger om, sier vaktkommandør Rune Elstad ved 110-sentralen.

Båten er trukket ut mot Rauholmene og er langt fra andre båter nå, ifølge politiet.

Ingen skadd

Politiet opplyser at de har vært i kontakt med båteier, som var på land da brannen oppsto.

De har ikke fått opplysninger om at det var folk om bord da brannen startet.

Kort tid etter at politiet meldte om hendelsen, meldte de at ambulanse var på landsiden og tok kontakt med de som eventuelt skulle ha behov for helsetilsyn.