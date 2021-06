Tidligere landslagslege om Eriksen: – Det spøker for karrieren

Tre minutter før pause i EM-kampen mellom Danmark og Finland falt det danske stjerneskuddet Christian Eriksen brått om på banen.

Lagkameratene stormet til, og kort tid etter startet medisinsk personell med hjertekompresjoner.

Stadion var lammet av sjokk og sorg mens behandlingen pågikk. Sosiale medier flommet over av støtteerklæringer. Etter 14 minutters behandling ble Eriksen båret av banen og fraktet til sykehus.

For Asle B. Kjellsen vekte det sterke reaksjoner.

– Det var déjà vu. Det var som å gjenoppleve akkurat det samme som jeg opplevde for nesten ti år siden, forteller Asle B. Kjellsen, spesialist i ortopedisk kirurgi ved Haukeland universitetssykehus og tidligere landslagslege.

FOTBALLEGE: Asle B. Kjellsen har jobbet som lege for Brann og det norske fotballandslaget. Her fra en kamp melllom Norge og Kypros i Nations League på Ullevaal Stadion. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det absolutt viktigste

Tilbake i 2011 var nemlig Asle B. Kjellsen først på stedet da Carl-Erik Torp falt om på banen med hjertestans. Kjellsen var lege for Brann, og reddet trolig livet på Torp den dagen ved hjelp av hjerte- og lungeredning.

Legen kjente seg derfor altfor godt igjen i den dramatiske situasjonen som utspilte seg i Parken lørdag.

– Den første tanken jeg hadde var at nå må noen reagere. Jeg følte at ting gikk veldig sent. Det er gjerne sånn for de som er i situasjonen. Det ble jo spekulert i at det var en av spillerne som startet hjerte- og lungeredning først, sier Kjellsen.

Han mener at selv om helsepersonell er forberedt i forkant av kampen, tar det gjerne litt tid før man kommer skikkelig i gang.

– Og det er det absolutt viktigste man kan gjøre i en sånn situasjon er å handle raskt. 30 kompresjoner etterfulgt av 2 innblåsninger, sier han.

DRAMATISK: Thomas Delaney og Andreas Christensen og hele det danske landslaget var i sjokk og sorg etter at Christian Eriksen kollapset på banen. Foto: Friedemann Vogel / AFP

Trolig hjertestans

Kjellsen har studert bildene av da Eriksen kollapset i etterkant.

– Jeg så på bildene at de begynner å lete inne i munnen for se om det kunne være noe som stoppet luftveiene. Med mindre det har skjedd et hardt sammenstøt og tenner kan ha kommet ned i svelget, er det ekstremt sjeldent at det er luftveiene som blir stoppet når noe sånt skjer hos voksne, sier han.

Han mener mye taler for at Eriksen fikk hjertestans.

– Det ser man på bildene. Med kompresjoner og sjokking er det sannsynligvis årsaken, sier han.

– Spøker for karrieren

Kjellsen mener at dagens hendelse viser hvor viktig det er at kompetansen er på plass under en fotballkamp.

– EUFA og de internasjonale ligaene har jo dette på plass, så toppspillerne er godt tatt vare på. Men dette er veldig lærerikt for alle. Bredden som har startet opp, og voksne og barn overalt. Det er kjempeviktig å kunne basal hjerte- og lungeredning og at man tør å sette i gang med kompresjoner med engang, sier legen.

Han er imidlertid redd for at hjertestansen til Eriksen vil få de samme konsekvensene som det fikk for Torp, som måtte legge fotballskoene på hylla og operere inn hjertestarter.

– Det spøker for karrieren. Men Eriksen kan overleve å få et bra liv og det er det viktigste i dag, sier Kjellsen.

Fredag kveld betegnes den danske spilleren som våken og stabil. Han er fortsatt innlagt på sykehuset for ytterligere undersøkelser.

– Jeg tror han kommer seg

Jesper Kjærgaard er overlege ved hjertesenteret på Rigshospitalet. Hans kolleger er blant de som nå tar seg av Eriksen. Han sier de nå undersøker hva som har skjedd.

– Vi vil undersøke om det er hjertestans som har ført til at han ble bevisstløs. Det ligner på noen punkter, sier han til dansk TV 2.

Hjertelegen understreker at han ikke vet noe om Eriksens aktuelle tilstand.

– Når man har funnet ut om det var hjertesans eller ikke, skal hjertet scannes med ultralyd for å se hvordan hjertet pumper og om det er noe feil, sier Kjærgaard videre.

Han forteller at det kan ha skyldtes andre ting enn hjertestans, som for eksempel blodpropp i hjertet.

Kjærgaard tror Eriksen kommer på beina igjen.

– Jeg tror bestemt at han kommer seg på beina igjen, hvis han er våken nå.

Han sier Eriksen vil bli liggende på sykehuset i alle fall noen dager for ytterligere undersøkelser.