Nærmere 300 biler på rånetreff - politiet grep inn

Ved 20-tiden har mellom 250 og 300 biler samlet seg på et rånertreff ved Borgeskogen i Stokke i Vestfold.

– Det er uniformert politi til stedet, og de skal ha brutt inn da bilførere startet med burning på plassen, melder Tønsberg Blad.

Ved 20-tiden lørdag kveld grep politiet inn der mellom 250 og 300 biler har samlet seg på et rånetreff i Stokke i Vestfold, skriver avisen.

Politiet var klar over at det skulle være et større treff der lørdag kveld. De har derfor vært på stedet siden klokken 19.

– Det er vel noen som synes det er gøy, og det skal de få lov til, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

De dro til stedet fordi det var tendenser til «burning» (spoling).

– Det skal vi ikke ha. Så lenge de overholder det, skal de få lov til å være der, sier operasjonslederen.

Eikedalen opplyser at de ikke har mottatt noen klager, men at de er der på grunn av forebygging.

– Vi har gitt noen beskjeder, men ingen har blitt vist bort, sier operasjonslederen.