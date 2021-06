Scoret to og hyllet Eriksen: – Chris, I love you!

Belgia - Russland 3-0

Oppladningen til kampen kan umulig ha vært enkel, men det gikk ikke mer enn 10 minutter før Romelu Lukaku scoret sitt første i årets EM. Den belgiske tankspissen var nådeløs da han fikk muligheten etter rot i det russiske forsvaret.

Angriperen feiret med å sende en hilsen til sin Inter-kamerat Christian Eriksen.

– Chris, I love you, sa Lukaku inn i kamera.

Lukaku var for øvrig i en soleklar offside-posisjon da Mertens slo pasningen, men spissen fikk ikke ballen før den gikk via den russiske forsvareren. Dermed valgte dommerteamet å godkjenne målet.

Etter kampslutt fortalte tomålsscoreren om den spesielle kvelden.

– Jeg er veldig fornøyd med seieren, men det var vanskelig å spille i dag fordi tankene mine var hos Christian. Så jeg dediserer denne kampen til han, sier Belgia-stjernen.

– Det var selvfølgelig vanskelig, jeg gråt mye. Vi har opplevd mange sterke øyeblikk sammen det siste halvannet året. Jeg har jo vært mer sammen med ham enn familien min.

– I de situasjonene er Lukaku på sitt beste

På tampen av kampen var spissen på farten igjen. 28-åringen ble spilt fri av Thomas Meunier, og overlistet Anton Sjunin igjen og fikset 3-0.

– I de situasjonene er Lukaku på sitt beste, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller.

– Det er en enorm start for Belgia. Og en enorm start for mannen som kanskje skal skyte laget til det etterlengtede troféet, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Angriperen var fornøyd med det laget viste å banen.

– Jeg er veldig fornøyd med kampen. Vi spilte en god kamp i dag og kom inn med mye selvtillit. Forhåpentligvis kan vi fortsette å vokse gjennom mesterskapet, sier Lukaku.

Castagne ut med skade, men erstatteren scoret

Seier til tross, det ble likevel et lite skår i gleden for det belgiske laget. Før halvtimen var spilt måtte Timothy Castagne forlate banen. Belgia-backen fikk en solid hodesmell i en duell med Daler Kuziajev. Russeren prøvde å spille videre, men etter noen minutter måtte også han gi seg for kvelden.

Etter 34 minutter doblet innbytter Thomas Meunier ledelsen da han plukket opp en slepphendt retur fra den russiske keeperen.

Det russiske mannskapet kjempet hardt, men slet med å skape store sjanser i St. Petersburg. Den andre omgangen ble sjansefattig. Og da Lukaku prikket inn 3-0 var det hele avgjort.