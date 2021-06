Finland rystet Danmark etter Eriksen-kollapsen

Finland tok en imponerende EM-seier mot Danmark. Kampen ble gjenopptatt etter at Christian Eriksen (29) hadde falt om i førsteomgang.

Danmark 0-1 Finland

I en kamp som vil bli husket for alt annet enn spillet på banen var det Finland stakk av med seieren i Parken. Det skjedde etter scoring av Joel Pohjanpalo (26) etter en times spill.

Når Pierre-Emilie Højbjerg (25) bommet på straffespark drøye tjue minutter før slutt klarte ikke danskene å score i deres EM-åpning på hjemmebane.

Det som etter hvert skulle bli en finsk festdag kom imidlertid i skyggen av Christian Eriksens kollaps i førsteomgangen.

I det 43. minuttet falt dansken om og lå urørlig på bakken. I flere minutter fikk midtbanespilleren livreddende førstehjelp før han til slutt ble fraktet til sykehus.

Situasjonen skapte sjokkbølger i verden over. Dommer Anthony Taylor bestemte seg for å suspendere kampen på ubestemt tid og publikum fikk beskjed om å bli værende i setene sine mens man ventet på oppdateringer om Eriksen.

Klokken 19.30 kom beskjeden om at dansken var ved bevissthet og en snau halvtime senere kom beskjeden om at kampen skulle fortsette klokken 20.30, litt over halvannen time etter kampen ble suspendert.

Christian Eriksen er vågen og er til yderligere undersøgelser på Rigshospitalet.



Finsk scoring og dansk straffebom

Lagene kom ut på banen og fullførte de siste to minuttene av førsteomgangen før de tok en liten pause på fem minutter før andreomgangen.

Før Eriksen kollapset var det målløst i Parken. førsteomgangen var det Danmark som skapte de største farlighetene på hjemmebane. Det var også tilfellet etter den ekstraordinære pausen, men det var Finland tok ledelsen. Et presist innlegg fra venstre ble kontant headet i mål av Joel Pohljanpalo, via keeper Kasper Schmeichel.

Spissen valgte en avmålt feiring av målet av respekt for Christian Eriksen.



– Det går vel an for en keeper å ta den, men jeg vil ikke kalle det en keepertabbe heller, kommenterte tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen, som heller ville rose angrepet som ledet til Finlands første mesterskapsscoring.

– Det er en sensasjon hvis Finland vinner denne kampen her, la Drillo til senere.

Danskene presset på for en utligning foran hjemmesupporterne og med tjue minutter igjen. Yussuf Poulsen ble felt i Finland-boksen og Taylor pekte på straffemerket.

Pierre-Emile Højbjerg tok straffesparket, men Tottenham-spillerens skudd ble reddet av Finland-keeper Lukás Hrádecky, som holdt ballen i fast grep.

– Det er en dårlig straffe, slo «Drillo» fast.

Hjemmelaget kjørte på for scoring mot slutten, men dansk scoring ble det ikke.

Dermed tok Finland en sensasjonell seier i sin første kamp i et mesterskap.