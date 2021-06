NRK om nærbildene av Eriksen: – Vi har stor forståelse for at folk reagerer

Tre minutter før pause kollapset Christian Eriksen på banen.

Lagkameratene og medisinsk personell stormet til og hjertekompresjoner ble igangsatt. Kameraet lå tett på den dramatiske og uavklarte situasjonen.

Den danske spillerens familie i sjokk og sorg ble også filmet.

I etterkant har det stormet i sosiale medier om de nærgående bildene.

En hvit duk ble holdt rundt Eriksen idet han ble båret ut av banen. Foto: Hannah Mckay / Reuters

– Helt hårreisende

– Etter dette må vi ha en svært alvorlig diskusjon om denne sendingen. Christian Eriksen kollapser og hans lagkamerater må forme en ring rundt han for hindre kameraene å filme. Da kutter produsentene til kona som er i sjokk på tribunen. Dette er ikke ok, skriver en bruker på Twitter.

For noen triste bilder fra Parken. De beste ønsker og tanker til Christian Eriksen. Og vi trenger ikke nærbilder. Dette er bare trist ikke sensasjonelt. #DANFIN #EURO2020 — Ingebjørg Skjelvik (@ingebjskjelvik) June 12, 2021

– Jeg er sjokkert og målløs over at UEFA viser nærbilder av hjerte- og lungeredning på Christian Eriksen. Ris til NRK som ikke går til oversiktsbilde langt tidligere enn de gjorde. Sjukt og vanvittig respektløst, skriver en annen.

Situasjonen med Eriksen er altså det sjukeste og ekleste jeg har sett på fjernsyn noen gang. For meg er det HELT hårreisende at produser/NRK ikke velger å kutte bilder tvert. Nærbilder av kjærste og livredning fokuseres!? — Magnus Moen (@MagnusMo1) June 12, 2021

Skulle aldri vært vist en brøkdel av dette. Forferdelige bilder. Christian Eriksen ❤️❤️ Krysser alt. — Benjamin Brekken (@BenjaminBrekken) June 12, 2021

NRK burde ha kuttet kampbildene her og gått rett til studio. Forferdelig trist med Eriksen. Håper det går bra🙏🥺 — Håvard Håland (@havard_haland) June 12, 2021

Slik svarer NRK

Det var NRK som sendte produksjonen til UEFA i Norge, med de nærgående bildene.

Kanalen forteller at de etter hvert valgte å bryte signalet.

– Det er et internasjonal produksjon, som kommer inn til NRK. Kort oppsummert burde de åpenbart gått til et totalbilde mye tidligere. Det er det normale når det oppstår dramatiske situasjoner ute på banen, sier sportsredaktør Egil Sundvor til TV 2.

Ettersom UEFA ikke fulgte normen, valgte NRK å bryte med det internasjonale signalet og legge ut en annen feed, som viste et totalbilde av banen.

– Burde dere ikke gjort det tidligere?

– Det er komplekst når det skjer så dramatiske ting. Vi stoler på at den internasjonale produksjonen gjør de riktige etiske vurderingene. Man kan diskutere om vi skulle brutt før, men det får vi ta i en evaluering i etterkant, sier Sundvor.

SENDINGEN: Sportsredaktør i NRK, Egil Sundvor, varsler at de vil ta en evaluering av sendingen i etterkant. Foto: Erik Johansen / NTB

– Stor forståelse

Sportsredaktøren sier samtidig at han forstår at folk reagerer på nærbildene.

– Så snart vi mente at det var for nærgående, så brøt vi signalet. Vi har veldig stor forforståelse for at folk reagerer på dette. Så får vi se i etterkant om vi kunne gjort noe bedre. Da får vi mulighet til å vurdere situasjonen igjen, sier han.

TV 2 snakker med han åtte minutter før kampen igjen starter.

– Dette er unntaket. Dette skjer nesten aldri på en fotballbane. Det er mange læringspunkter å hente ut. Heldigvis er det sjeldent. Det aller viktigste er at det ser ut til å gå bra med Eriksen, sier Sundvor.

Satt å så på Obos og fikk høre Eriksen kollapset. Gikk over til NRK og spolte tilbake. De bildene er det jævligste jeg har sett fra en fotballbane noen sinne! En skam å vise i tillegg til bilder av kona... Faen meg respektløst! Alle tanker går til Eriksen! La dette gå bra. 🇩🇰❤️ — André Øyvåg (@RemyandreYvag) June 12, 2021

– Viktig

Selv om mye av kommentarene i sosiale medier er kritiske til bildene NRK sendte, roser også noen kanalen for at de valgte å kutte sendingen og heller vise et oversiktsbilde.

Kyrre Sæther, som er sykepleier, skriver at han er uenig i at bildene aldri burde blitt vist.

– Beklager - men her er jeg helt uenig! Gjenopplivning er noe av det viktigste vi gjør i situasjonen, og at noe av det kommer på TV viser at folk handler! Det er viktig og skaper håp i situasjonen, tvitrer han.

#nrk gjorde det rette i å vise bilder av at Eriksen fikk adekvat førstehjelp på banen.Viktig at alle blir klar over hvor plutselig slikt kan skje og hvilke reaksjoner som er rett å gjøre,ikke stikke hodet i sanden eller se bort. — O (@LangerudStig) June 12, 2021

– Har ansvar

Presseetiker og fagmedarbeider Trygve Aas Olsen ved Institutt for journalistikk forteller til Medier24 at han ikke selv har sett bildene. Han er likevel krystallklar på hvor ansvaret ligger for at seerne får det med seg:

– NRK har et ansvar for hva de sender ut; Uansett om det er produsert av andre eller ikke. Vær varsom-plakaten gjelder for en slik sending også. Det er klart at hvis NRKs kommentatorer sitter i studio og sier høyt at dette er bilder man ikke burde vist, så bør NRK være raske på å ta dem ned, sier Aas Olsen til nettavisen.

Han understreker at han tar forbehold om hvor lenge de var på skjermen før kanalen tok grep.

Presseetikeren sier at det er svært sjelden at man opplever slikt i sportsjournalistikken.

– Nettopp derfor kan en slik hendelse være en påminnelse til alle om at det er uhyre viktig å ha en etisk bevissthet i studio eller produsentrommet - samme om du jobber med sport, underholdning eller nyheter, sier han til M24.