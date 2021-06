Bakengas vonde minner ble vekket til live: – Det gikk kaldt nedover ryggen på meg

Angriperen kjente på vanskelige følelser da Christian Eriksen falt om med hjertestans under kampen mellom Danmark og Finland.

– Det gikk kaldt nedover ryggen på meg, sier han om situasjonen i Parken.

Bakenga har nemlig vært borti en lignende episode med tragisk utfall i 2015. Bestekompisen Gregory Mertens, som nordmannen spilte sammen med i Cercle Brugge, falt om under en reservekamp for belgiske Lokeren. Livet sto ikke til å redde.

Gregory Mertens fikk hjertestans under en kamp i 2015. Livet sto ikke til å redde. Foto: Laurent Dubrule

– Ja, det er jo det som skjedde der. Jeg fikk sjokket og det tok meg tilbake til 2015 da bestekompisen min et par dager før han skulle komme og besøke meg... Jeg fikk melding om at han hadde falt om under en kamp og det endte med at han lå i koma og døde noen dager senere. Det var noe av det tyngste jeg har vært borti.

– Det var der tankene gikk med engang. Det var tungt, men det ser ut som at han er våken og stabil og det gjør meg til den lykkeligste mann, sier Bakenga.

Lørdag kveld kom det oppløftende nyheter om at Eriksen er våken og stabil.

Fikk hjertestans i 2012: – Vi satt med tårer i øynene

Den tidligere Lillestrøm-helten Pål Strand har selv opplevd hjertestans da han kollapset på trening med Raufoss i 2012. De uvirkelige bildene av Christian Eriksen gikk sterkt innpå den tidligere fotballspilleren.

– Det var rett og slett grusomt. Jeg satt og så på kampen med familien og de fikk et flashback ut av en annen verden. Det var veldig tøffe bilder å se. Vi satt med tårer i øynene hele gjengen, sier Strand til TV 2.

– Nå ser det ut til å gå bra, så det er helt fantastisk.

Strand tenker aller mest på familien til Eriksen. TV-bildene viste at danskens samboer, Sabrina Kvist Jensen, var tilstede på kampen og fikk trøst av Simon Kjær og Kasper Schmeichel.

Pål Strand i aksjon for Raufoss. Foto: Scanpix

– Jeg tenker jo med en gang på familien hans når sånne ting skjer. Det rett og slett helt grusomt. Når ting ser ut til at det går bra, så er det helt fantastisk, sier Strand.

– Det var alfa omega

Den tidligere fotballspilleren er glad for at situasjonen ble tatt på alvor fra første stund.

– De var veldig raske på plass og satte i gang tidlig. Det var alfa og omega for min del og da det skjedde. Det er viktig. Sånn sett er det godt at det skjer på en sånn plass med folk tilstede, sier Strand.

– Hvordan tror du dette kan påvirke den danske troppen?

– Jeg tror at de danske spillerne sannsynligvis får en ganske sterk reaksjon. Jeg regner med at mesterskapet fortsetter og at danskene vil gi jernet for Eriksen sin skyld også. Det kan slå positivt ut, selv om jeg tror det blir veldig tøft for dem.

– De vil nok gå rett på undersøkelser for å finne ut hva som har skjedd. Om det er en hjertefeil liggende, eller om det er noen annet som tilfeldigvis har skjedd. Jeg fikk operert inn hjertestarter, så vet ikke hvordan det blir for hans del.

– Det ble litt vanskelig

Strand var selv gjennom mange tester før hjertestansen i 2012.

– Vi hadde hjertetester vi og. Men det er nok vanskelig å oppdage alle typer symptomer eller ting som kan være feil. Men det trenes på et ganske ekstremt nivå og man skal pushe kroppen til det ytterste. Ting kan skje. Det kan være små ting som er feil.

Strand måtte legge fotballskoene på hyllen etter hendelsen i 2012, men er i god form i dag.

– Jeg er frisk og fin som bare det. Eneste er at jeg har litt begrensninger med tanke på hvor tøft jeg kan trene. Jeg har dårlig korttidshukommelse og sliter litt med å finne ord av og til. Men jeg var superheldig, sier Strand.

45-åringen var litt involvert som trener i Raufoss i perioden etter hjertestansen, men det kunne by på litt problemer grunnet dårlig korttidshukommelse.

– Det ble litt vanskelig. Det kunne by på litt morsomme situasjoner med tanke på hukommelsen. Det var ikke så enkelt å skulle oppsummere i pausen hvis jeg hadde glemt hva som skjedde, forteller Strand med en god dose humor og selvironi.