Sjøforsvaret heiser Pride-flagget for første gang i historien

Endelig kunne man feire kjærligheten igjen, Pride i Bergen tok årets parade til sjøs - og Sjøforsvaret var med i paraden for aller første gang. Her kan du se bildene fra feiringen!

I juni måned hvert år feires den skeive kjærligheten og mangfoldet. I fjor ble det grunnet koronapandemien en annerledes feiring, og det meste foregikk digitalt. Derfor var det stor jubel og glede da man endelig kunne samles fysisk og feire Pride igjen.

Regnbueflagget er et symbol på LHBT-bevegselen, og regnbuens farger benyttes aktivt under Pride-feiringen. Foto: Ingrid Wollberg

Kjærlighet til sjøs

For å gjennomføre på en trygg møte, valgte Bergen Pride Parade å arrangerte en båtparade i år. Alle ombord på Pride-båten måtte registrere seg ved ankomst, og fremvise negativ koronatest fra de siste 72 timene, eller et gyldig koronasertfikat.

Ombord hadde alle pyntet seg med glitter og regnbuens farger. Foto: Ingrid Wollberg

Pride er en feiring som markerer menneskerettighetene og muligheten til å elske hvem man vil.

Kjærligheten blomstrer mellom Ingvild og Synnøve. Foto: Ingrid Wollberg Les mer Kjærligheten blomstrer mellom Ingvild og Synnøve. Foto: Ingrid Wollberg Les mer Kjærligheten blomstrer mellom Ingvild og Synnøve. Foto: Ingrid Wollberg Les mer Kjærligheten blomstrer mellom Ingvild og Synnøve. Foto: Ingrid Wollberg Les mer

Artisten Big Daddy Karsten var også med på feiringen. Han kom ut av skapet i 2016, og er den første profilerte rapperen til å være åpen om homofili.

Big Daddy Karsten koser seg på Pridefeiring. Foto: Ingrid Wollberg Les mer Han har ingenting i mot å ta bilder med fans. Foto: Ingrid Wollberg Les mer Han har ingenting i mot å ta bilder med fans. Foto: Ingrid Wollberg Les mer

– Det er både en ære, samtidig som det er litt ensomt. Men rap skal jo handle om hvem man er, hva man står for og hvor man kommer fra. Da er det godt å kunne være seg selv 100%.

Foto: Ingrid Wollberg

"Den skjeve familien min"

Festivalsjef Joakim Aadland synes det er helt fantastisk å være tilbake etter et år med pandemi.

Festivalsjefen i Bergen gleder seg over å feire Pride. Foto: Ingrid Wollberg

– Det er så deilig å være rundt mennesker igjen. Vi har hatt festivalen pågående i en uke, hvor vi har kunnet le og danse sammen hver dag.

Han beskriver Pride-dagen som en hjemmefølelse.

Det var mange glade ansikter å se på paradebåten i dag. Foto: Ingrid Wollberg

– En følelse av å være med den skjeve familien min, det handler om trygghet og frihet.

Foto: Pool 1

(Sjø)forsvarer kjærligheten

M/Y Scala og mannskapet feirer Pride. Foto: Ingrid Wollberg KNM Hitra er også kledd i regnbuens farger for anledningen Foto: Ingrid Wollberg

For første gang i historien ble Pride-flagget heist på norske militære fartøy. Det er nemlig første gangen Sjøforsvaret deltar aktivt, og er en synlig aktør i paraden. Da paraden skulle bli en båtkortesje, ble det også naturlig for dem å delta.

Tone sammen med kjæresten sin Bjørg. Foto: Ingrid Wollberg

Tone var lenge usikker på legningen sin, og fant først ut at hun likte kvinner etter å ha vært gift med en mann i 15 år. Hun er stolt over at Sjøforsvaret nå deltar på Pride-markeringen.

Tone er stolt med Pride-flagget i hendene. Foto: Ingrid Wollberg

– Det er en helt tydelig markering på at det er sånn det skal være. Det skal være plass til alle.

Nylig ute av skapet

Det tok 24 år før ubåtoffiseren turde å stå fram som homofil. Foto: Ingrid Wollberg

Øyvind Lavoll fornektet at han var homofil fram til i fjor, og deltar nå på Pride for aller første gang.

– Jeg er glad for alle som har gått foran meg, og skapt rom for at jeg kan være den jeg er.