Leknessund beholdt ungdomstrøyen

Den sjuende etappen av Sveits rundt var en fjelltempo på 23,2 km der det gikk både opp og ned.

Rigoberto Uran vant etappen med tolv sekunder ned til Julian Alaphilippe.

Andreas Leknessund ble nummer 20. Han økte ledelsen i ungdomskonkurransen til 38 sekunder på Eddie Dunbar. Med det har han et godt håp om å sikre seg trøyen søndag. Sammenlagt er tromsøværingen nummer 14.

Richard Carapaz (Team Ineos) leder sammelagt.

Rittet avsluttes søndag med en fjelletappe på 159,5 km. Se det på TV 2 Sport 2 og Play fra kl. 12.35.

Norsk andreplass i Baby-Giroen

Tobias Halland Johannessen (21) på Uno-X Dare Development Team tok andreplassen sammenlagt i Giro Ciclistico d'Italia, et U23-ritt som også kalles for Baby-Giroen. Rittet er på ti etapper og er en ungdomsutgave av Giro d'Italia. Vinner ble spanske Juan Ayuso (18), som til høsten skal sykle for UAE Team Emirates.