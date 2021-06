Eksplosjonsfare etter brann i gassflasker – skarpskyttere skyter hull i flaskene

Saken oppdateres fortløpende.

Rett før 18.30 har nødetatene besluttet at skarpskyttere fra politiet skal skyte hull i gassflaskene for å avlaste trykket. Håpet er at dette vil avverge en eksplosjon på stedet.

– Skarpskytteren til politiet har begynt å skyte mot flaskene. Totalt er det 16 flasker, opplyser politiet på Twitter rundt klokken 19.

Det vil ifølge politiet ta litt tid å bli ferdig på grunn av skarpskytterfaglige vurderinger på sikt og vinkel, i samspill med brannfaglige vurderinger.

Vaktkommandøren i 110-sentralen forklarte tidligere hva som skjer dersom flaskene blir skutt.

– Vi har brukt skarpskyttere tidligere når det er fare for eksplosjon. De kan skyte flasken og avlaste trykket. Da får vi en oppblussing av brannen, men vi kan avverge eksplosjonen, sa Ole Jacob Hartvigsen.

Mye flammer og røyk

Brannvesenet i Vest rykket klokken 16.25 ut til en brann i flere gassflasker ved Coast Center-basen på Ågotnes kai i Øygarden.

En ansatt ved basen fortalte til TV 2 at det er full fyr en hel rad på gassflasker. Mannen opplyste at det var mye flammer og røyk.

Situasjonen er fortsatt uoversiktlig i 18-tiden og eksplosjonsfaren er fortsatt til stede.

– Situasjonen er fremdeles litt uklar, og stab er ute på stedet. Screeningbilder fra stedet gjør at vi har litt mer informasjon nå, sa Hartvigsen i 18-tiden.

Brannvesenet fikk sendt om en drone som sendte flere bilder, som gjorde situasjonen noe mer oversiktlig.

Ingen er meldt skadd, og ingen bolighus er blitt evakuert.

I en pressemelding ved 18-tiden opplyste politiet at det er kontroll på mannskapet på båten og personellet i et brakkerigg.

– Det er ikke fare for allmenheten. Brannen er på inngjerdet industriområde, opplyste operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt.

Opprettet sikkerhetssone

Brannvesenet ble varslet om brannen av kapteinen på skipet «North Sea Giant», som ligger til kai i Ågotnes, like etter klokken 16.

– Han fortalte at det brant i en korg med acetylen- og oksygenflasker, sa vaktkommandør Ole Jacob Hartvigsen i 110-sentralen til TV 2.

Brannvesenet opprettet en sikkerhetssone på 300 meter på land og evakuerte alle som jobber på basen. I tillegg var det 60 personer om bord, som ikke kunne evakuere av skipet.

– Vi kunne ikke evakuere disse av skipet for da hadde de kommet for nære der flaskene brenner. Vi har derfor valgt å evakuere disse til motsatt side og nede i skipet, sa vaktkommandøren.

– Er dette tilstrekkelig dersom det blir en eksplosjon?

– De er evakuert så langt unna som mulig. Vi har i tillegg en brann- og redningsbåt som ligger rett på utsiden av skipet, klare til å evakuere om det er hensiktsmessig, sier Hartvigsen.

Fulgte dramatikken

En som satt og fulgte dramatikken på nært hold er Frode Wang Paulsen, som jobber i Nacom Energy fra en bygning rundt 400 meter fra der brannen oppsto.

– Hvordan har du opplevd situasjonen?

– For meg er det storm i et vannglass. Jeg har sittet og sett på flammene som oppsto i gassflaskene, sier Paulsen.

Han kan ikke huske å ha opplevd lignende tidligere, men opplevde det ikke som særlig dramatisk.

– Jeg så flammene tydelig, men skjønte ikke helt hvorfor de grep inn med så store styrker, sier han.

Paulsen sier at han tror nødetatene er ekstra på vakt, fordi det den siste tiden har vært flere branner i nærheten.

– Hvis du ser for deg at disse flaskene kan eksplodere, så kan det jo bli ganske dramatisk, sier han.

– Ikke kontroll

Brannvesenet hadde innledningsvis mottatt bilder av brannen, men fortalte at det var vanskelig å anslå omfanget.

– Bildene viser brann, men det er vanskelig å se detaljer. Vi må jobbe ut fra det verste, at de er varmepåvirket og at vi kan få en eksplosjon, sa Hartvigsen.

I tillegg til Øygarden brannvesen og Laksevåg brannstasjon, som er spesialister på farlig gods, er også politi og helse på stedet.