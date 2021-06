Viking-floppen ble EM-helt for Wales

Wales - Sveits 1-1

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Det er fem år siden Kieffer Moore forlot Viking etter ni kamper og null mål.

Lørdag ble han Wales' store helt i EM-premieren da han stanget inn utligningen til 1-1 mot Sveits med drøyt kvarteret igjen av kampen i Baku.

– Det var en stor anledning, og jeg elsket hvert sekund av det, sier Moore til BBC.

Siden han forlot Viking i 2016 har Moore vært innom Forest Green Rovers, Torquay, Ipswich, Rotherham, Barnsley, Wigan og nå Cardiff.

Moore står med seks mål på 18 kamper for det walisiske landslaget.

– Kieffer Moore spilte veldig bra. Han har begrensninger, men får du inn en brukbar ball i boksen mot en med den teften, er det gode muligheter for scoring, sier Wales' tidligere landslagssjef Mark Hughes på BBC.

Breel Embolo, som var i fyr og flamme i Baku, sendte Sveits i ledelsen tidlig i andre omgang da han headet inn hjørnesparket til Xherdan Shaqiri.

– Et av talentene vi har ventet på i årevis. Tenk om han endelig skulle nå sitt fulle potensiale, tvitrer TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

Embolo var til tider ustoppelig, og med fem minutter igjen av ordinær tid så det et øyeblikk ut som Borussia Mönchengladbach satte opp seiersmålet da Mario Gavranovic satte ballen i mål, men scoringen ble annullert for offside. I sluttminuttene presset Sveits på for seiersmålet, men det endte 1-1.

– Det føles bra å score, selv om jeg helst skulle sett at vi vant, men uavgjort setter oss i en god posisjon, sier Moore til BBC.

Italia slo Tyrkia 3-0 i den andre kampen i gruppen fredag kveld.