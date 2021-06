Tror delta vil dominere i Norge: – I verste fall vil flere yngre havne på sykehus

Helsedirektoratet er bekymret for at delta-varianten skal bli utbredt i Norge før vi har kommet i mål med vaksinasjonsprogrammet.

Delta-varianten, som først ble oppdaget i India, utgjør nå 90 prosent av smittetilfellene i Storbritannia.

Fredag publiserte Public Health England (PHE) en ny rapport som anslo at den nye varianten er 60 prosent mer smittsom enn alpha (den britiske) og at vaksinene ikke beskytter like godt.

FHI uttalte til TV 2 at det er trolig at delta vil dominere i Norge også.

– Vi forventer at den etter hvert blir dominerende, og vi forventer at den vil dukke opp flere steder i landet nå i tiden fremover, sa avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Helsedirektoratet er bekymret for at varianten skal bli utbredt før sensommeren når flertallet er vaksinert.

– En av tre beskyttet

I likhet med FHI ser ikke Helsedirektoratet grunn til å tvile på dataene fra Storbritannia.

I tillegg til den økte smittsomheten, mener Public Health England at vaksinene er 17 prosent mindre effektive etter første dose sammenlignet med alpha.

Etter andre dose er forskjellen på åtte prosent. Det tyder på at fullvaksinerte fortsatt kan ha god beskyttelse også mot denne varianten.

– Vi har ingen grunn til å trekke tallgrunnlaget i tvil, selv om det forhåpentligvis kommer mer kunnskap både om sykelighet og smittsomhet etter hvert, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

Han viser til at foreløpige studier viser at mRNA-vaksinene, som vi benytter i Norge, beskytter effektivt mot symptomatisk sykdom hos cirka 88 prosent av dem som er vaksinert med to doser.

– Blant personer som er vaksinert med en dose er beskyttelsen langt lavere. Sannsynligvis er bare en av tre personer godt beskyttet mot symptomatisk sykdom, sier Nakstad.

SVARTE: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad blir fotografert før han svarte på spørsmålene til leserne under en webchat hos TV 2 tidligere i uken. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Bekymret for uvaksinerte

Selv om mye fortsatt er uvisst om delta-varianten, mener Nakstad at eventuelle, store utbrudd gir grunn til bekymring.

– Vi er bekymret for at varianten skal få fotfeste blant uvaksinerte nordmenn før vi har kommet i mål med vaksinasjonsprogrammet på sensommeren. Det kan i verste fall medføre flere innleggelser blant yngre aldersgrupper, sier han.

1.929.544 personer er vaksinert med første dose av koronavaksine i Norge, viser FHIs statistikk fredag. 1.325.043 er fullvaksinert.

Selv om han er bekymret, mener at Nakstad at eventuelle utbrudd kan slås TISK-strategi.

– Hvis vi får større utbrudd blant uvaksinerte er det grunn til bekymring, men også delta-varianten kan slås ned med målrettet testing, isolering, smittesporing og karantene, sier den assisterende helsedirektøren.

Selv om varianten kommer til å ta over, mener også FHI at vi kan beholde kontrollen i Norge.

– Vi regner fortsatt med at epidemien likevel kan holdes under kontroll med effektiv gjennomføring av dagens tiltak og fortsatt rask vaksinasjon av flest mulig, men vi følger situasjonen nøye, sa Line Vold fredag.

Ifølge ukesrapporten fra FHI er det totalt påvist 84 tilfeller av delta–varianten i Norge. Disse stammer sannsynligvis fra fem forskjellige smitteklynger, hovedsakelig i Oslo og Viken.