Robbet for verdisaker – lover 100.000 dollar i dusør

GOD KVELD NORGE (TV 2): Floyd Mayweather (44) hevder at det var innbrudd i hjemmet hans, nå lover han finnerlønn til de som kan hjelpe han.

Lørdag la den kjente proff-bokseren Floyd Mayweather ut et innlegg på sin egen Instagram-profil, hvor han hevder at det har vært innbrudd i det ene hjemmet hans i Las Vegas.

– En persons hjem er et sted hvor det skal være fred, avslapping og komfort. Når noen bryter med det, er det urovekkende og sårende, skriver han i innlegget.

Mistet verdier

Proff-bokseren skriver videre at det er flere gjenstander som er blitt stjålet fra hjemmet.

– De stjal mange verdifulle vesker, og andre ting med høy verdi, skriver han.

Hvor mye de ulike gjenstandene er verdt oppgir han ikke, men til sammenligning går han rundt med en klokke som koster 18 millioner dollar, noe som tilsvarer nesten 150 millioner kroner.

Lover finnerlønn

På Instagram-bildet har han lagt ved en haug av amerikanske dollar og skriver at de som hjelper han i saken får 100.000 dollar, som tilsvarer 832.00 kroner.

– Det er respektløst og ufattelig at noen kan gjøre noe slikt. Tusen takk til de som kan komme med informasjon i saken, skriver han.

44 år gamle Mayweather la egentlig boksehanskene på hyllen i 2015, men gjorde comeback da han møtte MMA-stjernen Conor McGregor i 2017.

I forrige uke gjorde han nok en comeback i en oppvisningskamp mot YouTuberen Logan Paul.

– Jeg slåss mot en YouTuber, som tror han er en skikkelig bokser og jeg tjener vanvittige penger på det. Bare før denne kampen har jeg allerede tjent 250 millioner kroner, sa Mayweather ifølge Aftonbladet, før kampen.

Det er antatt at bokseren stakk av med over 800 millioner kroner totalt for kampen mot Paul.