Haugen med to scoringer og ellevilt selvmål da Molde slo Sandefjord

Molde gikk rett i strupen på hjemmelaget, og da Eirik prikket et innlegg på pannebrasken til Haugen stod det 1-0 allerede etter tre minutter. Med det stod venstrebacken allerede med tre mål denne sesongen, men han var virkelig ikke ferdig der.

For det aller meste skulle handle om 27-åringen denne ettermiddagen, og ikke alle venstrebackens involveringer var av den heldige sorten. Et snaut kvarter etter 1-0-scoringen sørget nemlig Haugen for balanse i regnskapet, med det som utvilsomt blir stående igjen som et av Eliteserie-sesongens villeste selvmål.

Se det elleville selvmålet i videovinduet øverst!

Molde-spilleren skulle bare spille ballen rolig tilbake til keeper Oliver Pettersen, men i stedet fikk han et voldsomt feiltreff. Fra et stykke utenfor venstresiden av egen sekstenmeter sendte han av gårde en pasning som Pettersen desperat forsøkte å stoppe fra å gå over streken, men forsøkene var forgjeves. Dermed stod det 1-1 til pause.

– Jeg vet ikke helt hva som skjer på det selvmålet, men ballen spretter opp og jeg treffer den litt feil. Det er sånt som kan skje, så må vi bare glemme det, sa hovedpersonen selv til Eurosport i pausen.

Etter at Molde dominerte fram til Haugens selvmål, var det Sandefjord som styrte andre halvdel av åpningsomgangen.

Etter sidebytte forsøkte Molde å bryte gjennom Sandefjord-laget, og etter timen fikk de uttelling. Holmgren Pedersen fikk ballen ute på høyresiden, og serverte et strålende innlegg til Ohio Omoijuanfo, som headet inn 2-1-scoringen.

Så var det Haugens tur igjen. Etter å ha latt Ohi skinne i søkelyset en liten stund, dukket venstrebacken opp igjen, og heldigvis for Haugen gikk også denne i riktig bur. En corner fra Eirik Ulland Andersen endte på hodet til Haugen, som stanget inn sitt tredje mål for dagen, og sitt andre i riktig bur.

– Det er klart at det var litt opp og ned. Det var en bra start med målet mitt i første omgang, også får vi det ikke helt til slutten av omgangen. I andre får vi mer kontroll. Jeg har fått to mål i dag så jeg kan ikke klage jeg. Det er kjekt å være med og bidra, sa Haugen til Eurosport etter kampslutt.

Dermed kan Molde reise hjem med tre poeng i bagasjen, og moldenserne er nå a poeng med Rosenborg på andreplass i Eliteserien, ett poeng bak Kristiansund, som slo Odd 2-0 på hjemmebane. Skåret i Molde-gleden er at både kaptein Magnus Wolff Eikrem og Erling Knudtzon måtte ut med det som så ut som strekkskader.