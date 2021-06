Først overvant tennisstjernen frykten - så vant hun Roland-Garros

Fredag kveld spilte rutinerte Rafael Nadal (35) og Novak Djokovic (34) semifinale i Roland-Garros i det mange omtalte som en av tidenes beste tenniskamper.

I kvinnenes turnering har imidlertid forhåndsfavorittene røket ut én etter én, og lørdag var det var to debutanter i en singelfinale i Grand Slam-sammenheng som gjorde opp om tittelen.

Useedete Barbora Krejčíková (25), som vant dobbelturneringen i Roland-Garros i 2018, møtte russiske 31.-seedede Anastasia Pavljutsjenkova (29) i Paris.

Med 1-1 i sett måtte et tredje og avgjørende sett til for å avgjøre finalen. Det ble litt av en thrilleravslutning, men til slutt seiret Krejčíková 6-4 i det avgjørende settet.

Dermed vant tsjekkeren finalen med sifrene 6-1, 2-6, 6-4.

– Jeg er så glad for at jeg klarte å nyte det foran dere. Jeg er bare veldig glad, sa vinneren etter finaletriumfen, og takket publikum for støtten.

– Gratulerer til Barbora. Jeg aner ikke hvordan hun klarer å holde oppe energien i singel og dobbel. Jeg var helt død en liten stund der, sa Pavljutsjenkova etter finaletapet.

Overvant frykten: – Jeg gråt

Det kunne imdlertid sett veldig annerledes ut. Da Krejčíková skulle spille fjerde runde i Grand Slam-turneringen mandag, knakk hun sammen. 26-åringen følte seg presset til å stille opp til kampen.

– Jeg våknet og følte meg veldig dårlig. En halvtime før kampen ville jeg ikke en gang gå på banen, sa hun ifølge danske BT.

– Jeg måtte låse meg inne på fysioterapeutens rom og snakke med psykologen min. Jeg gråt faktisk.

Da kom psykologen med noen velvalgte ord.

– Hun fortalte meg at hvis jeg kunne overvinne det jeg følte, ville det være en stor seier. Uansett om jeg skulle vinne eller tape, sa Krejčíková.

Snuoperasjon og skadeavbrekk

Tidligere tennisspiller Emilio Sánchez mener det er fortjent Krejčíková og Pavljutsjenkova spilte finalen.

– Det er overraskende, men de har vunnet seks kamper, har vært best de siste to ukene og fortjener å være i finalen, sa Sánchez i Eurosports sending før finalen.

I første sett var det Krejčíková som tok initiativet og vant overbevisende 6-1.

– Dette er utrolig tennis, utbrøt Eurosport-kommentator Christer Francke.

Pavljutsjenkova, som spilte i sin 52. Grand Slam-turnering, men bare hennes første finale, slo tilbake i det andre settet og tok en kjapp 3-0-ledelse.

– En virkelig god start og en vending i denne kampen, kommenterte Berntzen.

Så ble russeren skadet i låret på stillingen 5-2 i andre sett og 29-åringen mottok behandling i flere minutter.

SKADE: Anastasia Pavlyuchenkova, Foto: Sarah Meyssonnier

Spillet fortsatte og Pavljutsjenkova utlignet til 1-1 i sett med 6-2-seier i det andre.

Dermed skulle kampen til et tredje sett. Det ble nærmest ulidelig spennende, men til slutt var det Krejčíková som kunne juble for Roland-Garros-seier etter flere misbrukte matchballer.

– De har spilt sin beste tennis i karrieren i singel her, sa Eurosport-kommentator Francke om finaleduoen.

Krejčíková kan også vinne dobbeltittelen i Roland-Garros, og bli den første siden Mary Pierce i 2000 til å ta begge titlene. Dobbelfinalen spilles søndag.