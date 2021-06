Politiet: – Folk må ta seg sammen, liv kan gå tapt

Det sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Svein Walle, til TV 2.

Like etter klokken 13:30 skriver Øst operasjonssentral at de tidvis mottar telefoner om livløse mennesker i ulike settinger, men at melder ikke tør å gjøre noe for å hjelpe.

– Det er to slike tilfeller i dag. Det anmodes om at folk må ta seg sammen og sjekke puls og pust, skriver de videre.

Operasjonslederen sier at de opplever litt for ofte på sommerhalvåret at folk melder ifra om livløse personer uten at de tør å gå bort for å hjelpe.

Ikke nok å melde ifra

Walle sier at de gjerne skulle ønske at folk tar litt mer ansvar.

– Det er problematisk når folk ringer inn til oss og melder om livløse personer og går videre. Det er ikke nok å bare melde ifra til oss, sier Walle til TV 2.

Operasjonslederen sier at det har vært to slike meldinger i lørdag, henholdsvis i Halden og Fredrikstad, der melder ikke har turt å gå bort for å sjekke tilstanden til personene.

– Det er svært sjeldent det er noe farlig å sjekke om folk er i live, sier Walle.

Sjekk pust og puls

Han oppfordrer folk på det sterkeste til å gå bort for å sjekke pust og puls.

– Man har faktisk en hjelpeplikt dersom man skjønner at noen er i nød. Nå har det gått bra med de to tilfelle i dag. Men, det dreier seg om sekunder dersom vedkommende ikke puster og melder bare går videre, sier Walle.

– Hvorfor tror du folk ikke tør å gå bort?

– Jeg tror det handler om en generell skepsis om at man skal rote seg bort i noe. Det er ikke til å stikke under stol at det ofte er rus involvert i disse tilfellene, og at man da tror at den livløse personen kan være aggresiv. De er veldig trist, for de er sjeldent det. Det å få hjelp setter folk pris på, sier han.