Opprør i Nederland før EM: – Cruyff hadde snudd seg i graven

«Frank, kun 4-3-3», var den tydelige beskjeden på banneret som ble fløyet over Nederlands treningsfelt dagen før EM-premieren mot Ukraina.

Det er stor debatt og misnøye i Nederland etter at landslagssjef Frank de Boer har gått bort fra den tradisjonelle 4-3-3-formasjonen for å spille 5-3-2.

– Johan Cruyff hadde snudd seg i graven, har landslagssjefens bror, Ronald de Boer, uttalt i et intervju med De Telegraaf.

For ordens skyld: Landslagssjefens bror mener 4-3-3 ikke trenger å være skrevet i stein for Nederland, men å gå bort fra den formasjonen går vondt i den stolte fotballsjefen til nederlenderne.

De Boer: – Har leid eget fly

Frank de Boer har imidlertid ingen planer om å gi etter for presset.

– Vi ønsker alltid å dominere, og vi ønsker å gjøre det med dette systemet. Vi vil angripe og ønsker å kontrollere kampen. Det betyr at vingbackene kommer til å stå høyt og man ofte står igjen med tre spillere bak. Jeg føler den formasjonen gir plass til de beste spillerne. Med ett bytte kan vi skifte til 4-3-3 igjen, sier Frank de Boer på pressekonferansen etter lørdagens trening, gjengitt av Algemeen Dagblad.

De Boer spøkte om fly-banneret.

– Jeg har også leid et fly med et eget banner: «Takk for tipset, men vi spiller bare 5-3-2», sa han.

POSITIVE SPILLERE: Nederland-kaptein Georginio Wijnaldum (t.v.) er klar på at spillerne er positive til Frank de Boers 5-3-2-formasjon. Foto: Handout

Ifølge NOS reagerte flere av spillerne med latter på 4-3-3-banneret.

– Spillerne er positive til systemet. Det handler om hvordan du spiller formasjonen. Nesten alle er vant til å spille 4-3-3, så alle har sin preferanse, men 5-3-2 har blitt godt mottatt av spillerne. På den siste treningen var alle veldig positive, sier Nederland-kaptein Georginio Wijnaldum.

Nederland var ikke alene om å få fly-besøk under lørdagens trening. Også England fikk et banner fløyet over seg. Der var det en advarsel om at søndagens motstander Kroatia scorer de fleste målene fra venstrekanten.

Vil heller ha svarte TV-skjermer

Kritikerne mener Nederland ikke har overbevist i sin «nye» formasjon i EM-oppkjøringskampene mot Skottland (2-2) og Georgia (3-0).

Den nederlandske fotballegenden Rafael van der Vaart, kjent fra klubber som Ajax, Real Madrid og Tottenham, krever 4-3-3 i EM-gruppen nederlenderne er storfavoritter.

– Fem forsvarsspillere mot Ukraina, Østerrike og Nord-Makedonia? Nei, da bør det ikke engang kringkastes, sier van der Vaart hos NOS.

I det samme NOS-studio forsvarte imidlertid en annen Nederland-legende, Wesley Sneijder, formasjonsvalget til De Boer.

– De har ikke kantspillere, så derfor ville jeg gått for 5-3-2, sier Sneijder.

På lørdagens pressekonferanse ble det bekreftet at Maarten Stekelenburg blir Nederlands førstekeeper i EM i koronafraværet av Jasper Cillessen. EM går også uten stjernespillerne Virgil van Dijk og Donny van de Beek.

Midtstopper Matthijs de Ligt er på vei tilbake fra lyskeskaden han pådro seg forrige uke, men de Boer involverer ikke Juventus-spilleren allerede i søndagens kamp mot Ukraina, bekreftet landslagssjefen.