Refser McDonald's-markedsføring

Fredag skrev God kveld Norge om samarbeidet mellom McDonald’s og boybandet BTS, som førte til stengte butikker.

BBC skriver at en rekke indonesiske filialer av McDonald's ble oversvømmet med bestillinger etter at de lanserte et BTS-måltid.

BTS-menyen skal være inspirert av boybandet, og består av 10 kyllingnuggets, pommes frites, en cola, en sweet chilli-saus og en cajun-saus. Men det er nok ikke innholdet i menyen som skaper kaostilstander i Indonesia.

Reagerer

REAGERER: Emilie Nereng går hardt ut mot McDonald`s Foto: Håkon Mosvold Larsen

Emilie Nereng, som har skrevet blant annet boken «Sunt og digg», er en av dem som reagerer på McDonald's sin markedsføring.

– Det blir så teit når de i realiteten lager mat som over tid gjør folk syke, og som siden tidenes morgen har rettet seg mot barn, skriver hun på Instagram sin historiefunksjon.

Hun legger ved et bilde av en typisk «Happy Meal», som inneholder burger, pommes frites og en leke som er rettet mot barn.

– Her i Norge begynner vi smått å legge merke til slik kynisk markedsføring, mens i enorme land som Indonesia blir det dessverre mottatt med åpne armer, skriver hun videre.

Det funker

Videre viser hun til en graf med antall røykere før og etter tobakksloven kom, og at lovgivning mot helsefarlige produkter fungerer.

Hun avslutter storyen på Instagram med å si at å spise på McDonald's i seg selv ikke er farlig, men at markedsføringen de driver med er farlig.

– Måten de sniker det inn i kulturen vår på, det er faktisk farlig.

Viktig å være opplyst

God kveld Norge har snakket med Nereng som påpeker at det ikke kun gjelder McDonald`s, men all type usunn mat og drikke.

– I Norge er det vanlig at junk-food er store sponsorer til sportseventer. Jeg skjønner det, de trenger penger, men igjen så er det ofte kun de største merkene som er sponsorer.

Hun forteller videre at hun håper folk kan være bevisste og legge merke til produktplasseringen som de ser. Hun går ikke imot folk som spiser eller drikker produktene, men selskapene.

– Vi burde starte å regulere markedsføring av mat, i tillegg se på beskatning.

Hun avslutter ved å si at en burger ikke burde koste ti kroner.

– Kjøtt er ikke gratis, kostnadene ved å lage en burger er ikke gratis. Dette må vi se nærmere på, sier hun.

– Markedsfører ikke til barn

Kommunikasjonsmanager i Food Folk Norge, Veronika Skagestad, skriver i en mail til God kveld Norge at dette er et viktig tema for dem og at de er bevisste på sitt ansvar.

Food Folk Norge forvalter og utvikler McDonalds sin merkevare i Norge.

– Jeg kan ikke svare for internasjonale kampanjer, og vi kjører ikke denne kampanjen i Norge, men her er det allerede strenge reguleringer mot markedsføring mot barn. Vi markedsfører ikke vår mat til barn, sier Skagestad.

Hun forklarer at bransjen har en rekke føringer gjennom Matbransjens faglige utvalg, noe de også støtter. De støtter også det Nereng sier:

– Vi er enig med Emilie om at et variert kosthold er viktig, og er også glade for at hun er enig i at det ikke er farlig å spise hos oss av og til, sier Skagestad.

Hun forklarer at de er opptatt av valgfrihet og at de også tilbyr blant annet gulrøtter, eplebåter, vann og melk til sine barnemenyer hos McDonald's.

– Maten vi selger kommer fra norske råvarer og det er viktig for oss at prisene våre speiler hva maten er verdt. Hos oss får du ikke hamburger til ti kroner, og det har man ikke gjort på mange år, forklarer hun.