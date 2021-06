Uvanlig besøk i Måløy: – Oteren nektet å forlate biblioteket

Det var like før klokken 12 lørdag at en oter ankom biblioteket i Måløy.

– Skyvedørene gikk opp, og inn kom en oter, sier Birger Blålid, bibliotekassistent ved Vågsøy bibliotek til TV 2.

Han forteller at det kun var ham selv og noen få besøkende der på dette tidspunktet. Flere barn var til stede.

– Barna syntes jo dette var veldig gøy, ingen ble redde, så det gikk fint, sier han.

Ville ikke gå

Oteren virket ikke å være redd for mennesker, og la seg godt til rette mellom noen hyller med bøker.

Den ga tydelig utrykk for at den ikke ville ha nærkontakt med mennesker, da de forsøkte å nærme seg.

– Vi ville jo ikke ta borti den, det er jo et vilt dyr, så vi ringte politiet for å få hjelp til å fjerne den på en god måte. Den ga ikke utrykk for at den ønsket å flytte på seg, sier Blålid.

Uvanlig utrykning

Operasjonsleder i Vest politidistrikt, Eivind Hellesund, sier at det var en lokal superpatrulje som rykket ut til oter-meldingen.

– Det er mye rart politiet kommer borti. Lørdag var det en oter som tok seg inn på biblioteket, sier han

Operasjonslederen måtte ty til Google for å se hvor vanlig det er med otre i området. Han sier at det er størst forekomst av hjort.

– Det er sjeldent vi har oter-oppdrag. Spesielt inne på bibliotekene, sier Hellesund.

Oteren ble eskortert ut av biblioteket, og tilbake i sitt rette habitat.

– Rart besøk

Blålid sier han synes det hele var en absurd oppelvelse.

– Jeg har jobbet ved biblioteket i 35 år, men har aldri opplevd noe som ligner på dette, sier han.

Han er glad for at politiet kunne rykke raskt ut.

– Politiet kom på stedet og fikk overtalt oteren til å gå ut selv, så det gikk veldig fint for seg, sier han.