Ingebrigtsens sko undersøkes etter europarekorden

Jakob Ingebrigtsens rekordsko fra torsdagens 5000 meter i Diamond League i Italia skal rutinemessig testes på et laboratorium.

Nye regler sier at sko skal undersøkes etter rekordløp i friidrett. Det blir også gjort i Ingebrigtsens tilfelle etter at han satte europeisk bestenotering med 12.48,45 på 5000-meteren i Firenze.

Rogalendingens skopar vil bli sendt til Sverige. Det bekrefter professor Toni Arndt ved Gymnastikk og idrettshøgskolen (GIG) i Stockholm.

– Ja, to par sko er allerede på vei. Fredag fikk jeg også vite at Ingebrigtsens sko skal testes, sier Arndt til Aftonbladet og fortsetter:

– Det er opp til World Athletics å bestemme hvilke sko som skal testes, men etter to verdensrekorder og en europarekord de siste fem dagene har de besluttet at alle par skal testes.

Sifan Hassan og Letesenbet Gidey løp med få dagers mellomrom tidenes raskeste 10.000 meter.

Arndt var i fjor en pådriver for å få innført de nye skoreglene. Han har ansvaret for laboratorietestingen, men tviler på at det er noe galt med Ingebrigtsens sko.

– Siden de finnes på listen over godkjente sko, tror jeg ikke det. World Athletics vil at vi kontrollerer at reglene blir fulgt.

(©NTB)