Stoltenberg til TV 2: Varsler betydelig opptrapping i kampen mot klimaendringene

CASCAIS/PORTUGAL (TV 2): Jens Stoltenberg er tydelig på at klimaendringene truer vår sikkerhet. Han mener Nato må ta et større ansvar.

– Se på militært utstyr i dag. Vi har mye å gå på når det gjelder å få ned klimagassutslippene. Det er helt utenkelig at hele resten av verden skal gå over til for eksempel elektriske kjøretøy, og så skal den militære verden forbli fossil. Vi må bli også være med å redusere våre utslipp, både av hensyn til klima, men også for fortsatt å være i forkant teknologisk, sier Jens Stoltenberg til TV 2.

Natos generalsekretær møter TV 2 på hotellbalkongen i Cascais i Portugal. Han har besøkt øvelsen Steadfast Defender 2021, og vært om bord i det britiske hangarskipet HMS Queen Elizabeth.

Jens Stoltenberg har løftet frem klima som et av de viktigste temaene når statslederne møtes i til toppmøte Brussel mandag.

– Har Nato vært for trege til å erkjenne verdens klimautfordringer?

– Allerede fra 2010 har Nato definert og sagt at klimaendringer har konsekvenser for vår sikkerhet, men vi har ikke gjort det til en stor og viktig sak for alliansen. Det vi skal gjøre på toppmøtet i Brussel er å trappe betydelig opp den jobben Nato skal gjøre i kampen mot klimaendringene. Det handler om å forstå sammenhengen mellom klimaendringer og sikkerhet. Det handler om å tilpasse våre militære operasjoner til mer ekstremt vær. Og det handler om hvordan vi kan bidra til at Nato og Nato-landene reduserer utslippene av klimagasser, sier Stoltenberg.

ENGASJERT: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg er opptatt av klima. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Nato-sjefen har de siste ukene hatt et intensivt program for å forberede toppmøtet i Brussel 14.juni.

Besøkte Biden

Han har besøkt USAs president Joe Biden i Washington, den britiske statsministeren Boris Johnson i London og Frankrikes president Emmanuel Macron i Paris. Han har også hatt flere telefonsamtaler med presidenter og statsministre, og møtte i forrige uke både Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Spanias statsminister Pedro Sanches på videokonferanse.

FORBEREDELSER: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg besøkte hangarskipet HMS Queen Elizabeth utenfor kysten av Portugal, som endel av forberedelsene til toppmøtet.

– Det er veldig mange grunner til å være opptatt av klimaendringene. Global oppvarming og mer ekstremt vær er en sikkerhetstrussel. Det forsterker kriser. Det forsterker faren for konflikt, sier Jens Stoltenberg.

Han sier at klimaendringene forsterker trusler som allerede er der. Det blir større kamp om knappe ressurser, klimaendringene kan lede til hungersnød og flom, de kan gjøre fruktbar jord til ørken og de kan ødelegge hele samfunn. Alt dette gjør at faren for konflikt øker.

– Det truer vår sikkerhet. Derfor må Nato være opptatt klimaendringene også ut fra et sikkerhetspolitisk perspektiv, sier Stoltenberg, som tidligere har vært statssekretær i Miljøverndepartementet og spesialutsending for klima i FN.

KREVENDE JOBB: Jens Stoltenberg har brukt mye tid på å overbevise medlemslandene i Nato.

Skepsis

Han innrømmer at det har vært krevende å overbevise noen av forsvarsalliansens medlemsland.

– Det var nok en uvant tanke for en del Nato-land å gjære gjøre klima til en viktig sak for Nato. De har også vært urolige for at hvis vi blir opptatt av klimavennlige panservogner eller klimavennlige jagerfly, så blir de mindre effektive og mindre slagkraftige enn de som bruker godt gammeldags fossilt drivstoff.

Stoltenberg svarer skeptikerne.

– Jeg er helt sikker på at om ikke mange år så er det de militære kjøretøyene, de militære flyene og skipene som bruker nye former for drivstoff, som kommer til å være de mest effektive rent militært sett.

EFFEKTIVE: Stoltenberg tror fremtidens militære fly og kjøretøy bruker alternativt drivstoff.

Hvordan skal Nato-landene klare å redusere utslippene?

– Det er flere land, for eksempel Storbritannia, som nå har begynt å ta i bruk miljøvennlige drivstoff-former både til en del av kjøretøyene sine og til en del av flyene sine. Solceller brukes til å skaffe kraft til forskjellige typer utstyr, og det er også noen som har begynt å plante skog.

Hva betyr det for Natos klimaarbeid arbeid at Joe Biden er USAs president?

– Joe Biden er veldig opptatt av å redusere verdens utslipp av klimagasser. Det er mange gode grunner for det, men han er tydelig på at klimaendringer har betydning for sikkerheten vår. Det er større fare for krig. Det er større fare for konflikt i en verden preget av globale klimaendringer.

Nordområdene

Isen som smelter i nordområdene bekymrer også Nato-sjefen, og det henger tett sammen med to andre temaer som står høyt på Natos agenda. Nemlig Russland og Kina.

BEKYMRET: Nato-sjefen er bekymret for Kina og Russlands framvekst i nordområdene. Her fotografert ombord i et helikopter på vei til hangarskipet HMS Queen Elizabeth i Atlanterhavet.

– Det er ikke noe annet sted i verden at vi ser klimaendringene tydeligere enn i Arktis og nordområdene. Det er ingen steder temperaturen øker mer, og det påvirker vår sikkerhet. Vi ser et betydelig økt nærvær av Russland i disse områdene, med nye moderne militære kapasiteter som skip, ubåter og raketter.

Stoltenberg og Nato ser også et økende kinesiske nærvær i nord.

– Vi skal ikke vi overreagere. Vi skal fortsatt søke samarbeid i disse områdene, men vi må ta innover oss at det har betydning for sikkerheten vår.