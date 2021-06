Delte gjenforeningsbilde

GOD KVELD NORGE (TV 2): Sarah Jessica Parker har delt et nytt bilde av venninnegjengen, som snart blir aktuell med ny sesong av den populære serien.

I januar ble det offisielt bekreftet at TV-serien «Sex and the City», i Norge kjent som «Sex og singelliv», får en ny oppfølger.

Hovedperson Sarah Jessica Parker, som spiller Carrie Bradshaw, samt hennes kolleger Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) og Kristin Davis (Charlotte York) blir å se i den nye serien som har fått navnet: «And Just Like That...».

Den fjerde singelliv-stjernen, Kim Cattrall (i rollen som Samantha Jones), kommer ikke til å være en del av oppfølgeren.

Sammen igjen

Nå har Parker delt et splitter nytt bilde på Instagram av venninnegjengen, som er blitt eldre, men som passer godt inn i rollene.

– Sammen igjen, skriver hun og forteller at de har gått igjennom de første scenene.

Bildet har i skrivende stund over en million likerklikk, og kommentarene hagler inn.

– Herregud, vet du hvor glad dette gjør meg? kommenterer skuespilleren Penélope Cruz.

– Elsker dere for alltid, skriver en annen.

Flere påpeker derimot at det ikke kommer til å bli det samme uten Kim Cattrall i rollen som Samantha Jones.

Det er HBO Max som skal sende sesongen, som får ti episoder. TV-serien produseres av Michael Patrick King, som regisserte en stor del av de originale episodene og begge filmene fra «Sex og singelliv»-universet.

Inkluderer koronaviruset

I et intervju med motemagasinet Vanity Fair, forteller Parker at koronaviruset åpenbart vil være en del av handlingen på grunn av byen karakterene bor i.

– Hvordan har det påvirket forholdene når venner forsvinner? Jeg har stor tro på at forfatterne skal undersøke det hele, sier Parker til Vanity Fair.

«Sex og singelliv» er filmet i New York City og har hittil fulgt livene til fire single kvinner. Serien er basert på spalten «Sex and city» av Candace Bushnell.

– Det er enormt mye å glede seg til, avslutter Parker.

Tidligere har «Sex og singelliv»-stjernen avkreftet ryktene om at Samantha Jones, noe mange har spekulert i, kommer til å bli erstattet, ovenfor TMZ.