Ny trenerjobb for Høgmo

Det opplyser Häcken i pressemelding. Høgmo har skrevet under en kontrakt som varer ut 2023-sesongen.

– Det er en spennende klubb med mange kvaliteter, sier Høgmo.

– Uviklingsorienterte, modige og ambisiøse er verdier jeg liker og som har gitt meg stor motivasjon for denne oppgaven. Allsvenskan er en fin liga å jobbe i og Göteborg er en fin by, sier den tidligere Tromsø- og Rosenborg-treneren.

Høgmo får også med seg Martin Foyston, som var assistent under hans tid som norsk landslagssjef.

Norges tidligere landslagssjefs forrige trenerjobb var i Fredrikstad, og var ferdig der våren 2020. Siden har han arbeidet i Norges Fotballforbund.

– Selv om det er leit å miste en så god og dyktig kollega, er vi stolte over at våre folk hentes til topptrenerjobber i Europa. Før Per-Mathias takket ja til jobben som trenersjef hos oss, inngikk vi en avtale om at vi ikke skulle stå i veien hvis han fikk et trenertilbud han ønsket å forfølge. Nå er vi her, og vi ønsker Per-Mathias lykke til, sier NFFs elitedirektør Lise Klaveness i en uttalelse.



Häcken ligger sist i Allsvenskan med seks poeng på åtte kamper.

Høgmo har tidligere trent Djurgården med suksess i Allsvenskan. I Häcken blir han Andreas Alms erstatter.