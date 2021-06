Premier League-stjernens utspill har skapt storm: – Jeg ble misforstått

I et intervju med den tsjekkiske avisen iDNES tar West Ham-åpenbaringen Tomás Soucek landsmannen Ondrej Kudela i forsvar etter rasismestraffen.

Det har skapt overskrifter internasjonalt og utløst kraftig kritikk mot Soucek.

Slavia Praha-spiller Ondrej Kudela fikk ti kampers utestengelse fra Det europeiske fotballforbundet (UEFA) for å ha kommet med rasistisk hets mot Rangers' Glen Kamara i en Europaliga-kamp mot skottene i mars.

I intervjuet med den tsjekkiske avisen forteller Soucek at han har fått mange spørsmål om rasismesaken av West Ham-kolleger.

– Jeg har kjempet for Ondrej hele tiden. Jeg tror han ikke sa noe rasistisk. Det finnes ingen beviser mot ham. Mange i Storbritannia fordømmer ham, og han fikk en streng straff på ti kampers utestengelse fra UEFA. Det er absurd. Jeg kjenner ham veldig godt, og jeg kan ikke forestille meg at han har sagt noe rasistisk, uttalte Soucek i det ferske intervjuet med iDNES.

Nå har Soucek gått ut på Twitter for å ta avstand fra rasisme.

– Kommentarene fra intervjuet i Tsjekkia kom ikke ut slik jeg mente det, de var tatt ut av sammenheng og har blitt misforstått. Jeg er imot alle former for rasisme, og jeg er stolt over å være en del av en idrett som er så mangfoldig og inkluderende, skriver tsjekkeren.

Kamara ble utestengt i tre kamper for å ha overfalt Kudela i spillertunnelen etter kampen. Etter bråk og håndgemeng på banen, viste tv-bildene at Kudela hvisket noe til Kamara. Sistnevnte var tydelig opprørt over det som ble sagt.

Tomás Soucek og Tsjekkia åpner EM mot Skottland på TV 2 og TV 2 Play mandag fra klokken 14.30.