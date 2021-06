Fotballryktene: – Liverpool har blinket ut ny midtbanespiller

Florian Neuhaus forbereder seg til EM-spill med Tyskland, men i kulissene skal det foregå et spill om midtbanespillerens signatur. Neuhaus skal være aktuell for en overgang til Liverpool, melder både tysk og engelsk presse.

Jürgen Klopp har mistet Georginio Wijnaldum gratis til Paris Saint-Germain, og nederlenderens erstatter kan fort bli Neuhaus. Liverpool og Borussia Mönchengladbach skal ifølge Sport1 være i samtaler om 24-åringen, men foreløpig har ikke Merseyside-klubben kommet med et konkret bud.

Neuhaus' kontrakt med Gladbach løper ut sommeren 2024. Han skal ha hatt en utkjøpsklausul på drøyt 400 millioner kroner tidligere i sommer, men denne er ikke lenger gyldig, skal man tro Sport1. The Guardian hevder imidlertid at denne utkjøpsklausulen fremdeles er aktiv.

Den engelske avisen skriver at Neuhus er et av flere alternativer til å erstatte Wijnaldum. Neuhus har vært sterkt koblet til Bayern München, men han var nylig ute og nektet for at en avtale med seriemesteren allerede var i boks. Han har tidligere uttalt at han er åpen for en overgang bort fra Bundesliga.

Managersituasjonen er i ferd med å løse seg for Tottenham, som ifølge The Telegraph kommer til å ansette tidligere Roma-trener Paulo Fonseca på en toårskontrakt. Ryan Mason ledet Tottenham ut forrige sesong som managervikar etter at José Mourinho fikk sparken.

Det er høyst usikkert hva som skjer med Sergio Ramos, som er ute av kontrakten med Real Madrid 1. juli. Nå rapporterer esRadio at den 35 år gamle stopperkjempen er tilbudt en femårskontrakt (!) av gamleklubben Sevilla, som han forlot til fordel for Real Madrid for 16 år siden.

Arsenal er på stopperjakt, og skal man tro The Athletic, er Brightons Ben White mannen Mikel Arteta ønsker seg. London-klubben må ut med opptil 590 millioner kroner for å få tak i den engelske landslagsspilleren.

Manchester United og Dortmund er i forhandlinger om Jadon Sancho, men budet fra engelskmennene må øke med nærmere 120 millioner kroner til drøyt én milliard kroner dersom Bundesliga-klubben skal slippe vingen, skriver Daily Mail. Ifølge tabloidavisen kommer Sancho til å bli Uniteds nest best betalte spiller etter David De Gea om overgangen fullføres.

Atlético Madrids midtbanespiller Saúl Ñíguez er en ettertraktet mann. Ifølge Mundo Deportivo har Chelsea kastet seg inn i kampen om spanjolen, men Juventus og Manchester United anses som større favoritter til å sikre seg spilleren.

Den engelske venstrebacken Danny Rose er nær en overgang til nyopprykkede Watford etter å ha blitt fristilt av Tottenham, melder Watford Observer.

Stjerneskuddet Jude Bellingham kommer til å forlenge kontrakten med Dortmund frem til 2025 når han fyller 18 år senere denne måneden, skriver Bild.