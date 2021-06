VG: Enighet om avtale som gjør det billigere for elbiler i bomringen

Denne uken ble styringsgruppen for byvekstavtalen i Oslo enige om et utkast til avtale, melder VG.

Avtalen innebærer at staten bevilger et tilskudd på 5,6 milliarder kroner over ni år, og pengene skal brukes til bedre kollektivtilbud, redusert bompenger og reduserte priser på billetter i kollektivtrafikken i Oslo.

– Jeg er glad for at det nå foreligger et utkast til tilleggsavtale for Oslo-området som partene er enige om – og som er i tråd med bompengeavtalen fra 2019. Det er en god avtale, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide til VG.

Avtalen, som enda ikke er vedtatt, vil kutte prisene i bomringen for lette elektroniske personbiler. I Osloringen utenom rushtiden vil summen senkes fra ti til seks kroner, og fra 14 til 11 kroner i rushen.

I indre ring reduseres taksten fra åtte til fem kroner i rushtiden, og fra ti til ni korner i rushtiden.

I tillegg skal det altså bli billigere å ta kollektivtransport i hovedstadsområdet.