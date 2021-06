Kontakt mellom partene i sykehusstreiken det siste døgnet

Hundrevis av helsepersonell på norske sykehus er tatt ut i streik over hele landet. Forhandlingsleder for Norsk sykepleierforbund sier det er en enorm streikevilje.

Torsdag trappet Unio opp streiken, og har tatt ut 607 ansatte på norske sykehus i streik. Majoriteten er sykepleiere, men omfatter også fysioterapeuter, ergoterapeuter og lærere.

Det siste døgnet har det vært kontakt mellom partene arbeidsgiverforeningen Spekter og Unio.

Forhandlingsleder og leder i Norsk sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, sier til TV 2 lørdag morgen at hun har pratet med Riksmekleren det siste døgnet.

Noen løsning ser imidlertid ikke ut til å være nært forestående.

– Det er en enorm streikevilje. Vi har vært i kontakt det siste døgnet. Riksmekleren holder tonen mellom oss for å se om det er en løsning. Men, det er ikke snakk om en løsning per nå, sier Larsen.

Mangelvare på sykepleiere

Hun sier videre at de har bedt om en klar reallønnsvekst.

– Det siste vi er tilbudt er 2,82. Vi mangler 7000 sykepleiere. Om 14 år er det beregnet å mangle 28.000. Det er personell som er livsnødvendig, sier hun.

Larsen forteller videre at det er 30 prosent som har sluttet i jobben sin eller som sier at de ønsker å slutte på grunn av belastningen som følge av pandemien.

– Vi håper på en ansvarlig arbeidsgiver. Det er ingen som vil være i streik. Det ser kanskje ut som vi smiler og har det gøy, men dette er dypt alvor, sier hun.

Får støtte

Noen er kritiske til at sykepleierne streiker midt i en pandemi. Larsen forsvarer dette med at streiker ikke går utover liv og helse. Likevel er det noen pasienter som blir rammet av streiken.

– Det er dessverre noen pasienter som rammes. Vi prøver virkelig å ikke ramme dem. Det skal ikke ramme liv eller helse i alvorlig grad. Det er noen pasienter som har fått utsatt noen behandlinger, men her har vi også fått støtte av pasientene selv, sier hun.

– Vi har fått tilbakemeldinger på at det er litt kjedelig å få utsatt behandling, men at pasientene støtter streiken likevel, sier Larsen.

Fra tirsdag neste uke tar Unio ut 13 sentrale medarbeidere. Dermed lammes innføringen av den nye helseplattformen i helseforetaket i Midt-Norge.

Fra før har Unio varslet en dobling av streikeuttaket fra i morgen tidlig. Med det siste uttaket i Helse Midt-Norge vil dermed totalt 620 Unio-organiserte, de fleste sykepleiere, være i streik i helseforetakene fra tirsdag neste uke.

På andre siden av forhandlingsbordet uttrykker arbeidsgiverorganisasjonen Spekter skuffelse over resultatet, da det ble brudd i forhandlingene tidligere denne uken.

– Det har vært en ytterst krevende mekling, og jeg må si jeg er svært skuffet over at Norsk sykepleierforbund velger å ta ut sine medlemmer i en streik midt under en pandemi, når de har fått et tilbud som er på nivå med det alle andre grupper i samfunnet har fått i år, sa Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Stanset i Oslo

Tidligere denne uken ble Unio-streiken i Oslo kommune stanset med tvungen lønnsnemd, nettopp med henvisning til at streiken utgjorde fare for liv og helse.

– Statens helsetilsyn sendte oss en rapport tidligere i dag, som sier at det er fare for liv og helse. Det knyttes til en situasjon i hjemmetjenesten i en bydel i Oslo, sa arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til TV 2 da

Ifølge arbeidsministeren ble beslutningen begrunnet av Helsetilsynet med at pleietrengende brukere ikke fikk nødvendig helsehjelp, som blant annet tilgang på føde, stell av sår og intravenøs behandling.