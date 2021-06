Mann tiltalt for å prøve å ta pistol fra politiet

En 22-årig mann er tiltalt for å gripe fatt i en ladd pistol i beltet til en politimann i Oslo. I en annen sak er en 42-åring tiltalt for å true med det samme.

Ifølge Avisa Oslo skjedde den første og mest alvorlige episoden i Storgata 11. mars i år.

På grunn av den midlertidige bevæpningen er politiets våpen alltid ladd – og de er sikret med lås. 22-åringen lyktes ikke med å få pistolen ut av hylsteret, men utstyrsbeltet til politibetjenten ble vridd, skriver avisa.

Mannen er tiltalt for vold mot politiet og for forsøk på å skaffe seg besittelse av et tjenestevåpen eller på annen måte forårsake at en offentlig tjenesteperson mister kontroll over tjenestevåpenet sitt, som det heter i loven.

Den andre hendelsen der det er tatt ut tiltale, fant sted på Grønland 7. februar, da en mann skal ha truet med å ta fra en politimann pistolen og skyte vedkommende.

Politidirektoratet fikk så sent som i midten av mai samtykke fra Justisdepartementet til å forlenge midlertidig bevæpning i inntil åtte uker. Bakgrunnen er PSTs vurdering om at terrortrusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet.