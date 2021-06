Putin før Biden-møte: – Trump er et ekstraordinært menneske

I et større intervju med den amerikanske TV-kanalen NBC, kommer den russiske presidenten med flere lovord om Donald Trump. Han har også sitt å si om USAs nåværende president.

I intervjuet sammenlikner Vladimir Putin USAs tidligere og nåværende president. Russeren sparer ikke på komplimentene når han skal beskrive Donald Trump.

– Jeg mener at tidligere president Trump er et ekstraordinært menneske, et begavet menneske, ellers ville han aldri blitt USAs president, sier Putin.

Mye ble sagt om forholdet mellom Trump og Putin. Særlig maktduoens opptreden under et toppmøte i Helsinki vakte oppsikt, da Trump sa at han stolte mer på Putin enn FBIs vurdering av russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget.

Trump og Putins pressekonferanse i Helsinki i 2018 vakte internasjonal oppsikt. Foto: Leonhard Foeger/REUTERS

– Han er en fargerik karakter. Enten liker du ham, eller så liker du ham ikke. Men han kom ikke fra den etablerte makteliten, han hadde ikke deltatt på den storpolitiske scenen før. Noen liker det, andre ikke, men det er fakta, sier Putin.

Ny utfordring

Putin er legger ikke skjul på at han står overfor en helt annen oppgave når han skal møte Biden 16. juni:

– Biden er radikalt forskjellig fra Trump, fordi han er en karrieremann. Han har tilbragt så og si hele sitt voksne liv innenfor politikken, sier Putin om mannen som ble valgt som senator allerede i 1973.

Forholdet mellom USA og Russland er nå på et bunnivå, og utenriksminister Sergej Lavrov mener det er verre enn hva det var under den kalde krigen. Likevel er Putin optimistisk før duoen skal møtes neste uke.

– Han er en annerledes person, og jeg håper virkelig at ja, det er noen fordeler, noen ulemper, men den sittende presidenten vil ikke handle på impuls, slår Putin fast.

«Hollywood macho»

Biden og Putin har møttes tidligere, blant annet i 2011 da demokraten var visepresident. Biden har gjentatte ganger hevdet at han da fortalte Putin at han «ikke hadde noen sjel». Den amerikanske presidenten har også anklaget Putin for å være en «drapsmann».

Biden hevder han fortalte Putin at russeren ikke hadde noen sjel da paret møttes i 2011. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP Photo

Den russiske presidenten ble konfrontert med anklagen under NBC-intervjuet, men ønsket ikke å gi et direkte svar.

– I løpet av min presidentperiode har jeg blitt vant til angrep fra alle hold, fra alle områder, under alle slags omstendigheter, sier Putin. Han mener «drapsmann»-stempelet er «Hollywood macho».

Avviser drap på opposisjonen

Putin ble også konfrontert med anklager om at flere russiske opposisjonspolitikere har blitt drept de siste årene. Dette likte den russiske presidenten dårlig.

– Jeg vil ikke være frekk, med dette virker som du har fordøyelsesproblemer, bare at fordøyelsesproblemene er verbale, sa Putin til NBC-journalist Keir Simmons.

Journalisten nevnte flere av de døde opposisjonspolitikerne med navn, noe som fikk Putin til å reagere.

– Du nevnte mange mennesker som til ulike tider og av ulike grunner har lidd og forsvunnet, som følge av handlingene til ulike mennesker, svarte Putin.