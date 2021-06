Trump-administrasjonen innhentet telefondata fra politiske rivaler

Donald Trump var ikke fremmed for politiske skandaler under som president. Et halvt år etter at han forlot Det hvite hus, dukker det opp en ny avsløring.

For å slå ned på lekkasjer av hemmelighetsstemplet informasjon til pressen, tok Trump-administrasjonens justisdepartement et høyst uvanlig og drastisk steg. De innhentet telefondata fra minst to medlemmer av Kongressens etterretningskomite, deres ansatte og familiemedlemmer. Et av målene var under 18 år da innhentingen fant sted i 2018.

I all hemmelighet stevnet ansatte i justisdepartementet Apple for å få tak i telefondataen, sier tre personer med kjennskap til etterforskningen til New York Times. Etter at avisa først meldte om skandalen, har den senere blitt bekreftet av flere amerikanske medier, deriblant CNN og Associated Press.

73 telefonnumre

Apple forteller at justisdepartementet krevde opplysninger tilknyttet 73 ulike telefonnumre og 36 epostadresser, men skal ikke ha gitt teknologigiganten noen informasjon om hvorfor de trengte opplysningene.

Justisdepartementet skal ha fått kloa i demokratene Adam Schiff og Eric Swalwells telefondata. Foto: Mandel Ngan/Saul Loeb/AFP

Justisdepartementet fikk til slutt opplysninger om minst 12 personer tilknyttet etterretningskomiteen. Blant disse var komiteens leder Adam Schiff, som spilte en ledende rolle under den første riksrettssaken mot Trump. Ifølge New York Times skal ikke telefondataen ha brakt Trump-administrasjonen noe nærmere å få svar på hvem som sto bak lekkasjene.

Det er ikke uvanlig for Justisdepartementet å etterforske lekket informasjon, særlig når det kommer til hemmelighetsstemplet innhold. Å etterforske folkevalgte medlemmer av Kongressen, er derimot uhyre sjeldent.

Trump advarte «forrædere»

Dataen ble i all hemmelighet innhentet i februar 2018, samtidig som den daværende presidenten raste mot både Kongressen og Robert Muellers etterforskninger av Trump-kampanjens påståtte bånd til Russland. Trump stemplet etterforskningene som «fake news» og «en heksejakt».

I mai 2018 twitret Trump at de mange lekkasjene fra Det hvite hus var sterkt overdrevet, men kom likevel med en advarsel:

Generalinspektør Michael Horowitz skal nå granske avsløringen. Foto: Jacquelyn Martin/AP Photo

– Folk som sprer lekkasjer er forrædere og feiginger, og vi vil finne ut hvem de er!, skrev den daværende presidenten på Twitter ifølge Associated Press.

Nå skal avsløringen granskes av justisdepartementets interne kontrollorgan, som ledes av generalinspektør Michael E. Horowitz.

– Granskningen vil ta for seg hvorvidt Justisdepartementets retningslinjer har blitt overhold, og om noen av etterforskningene var basert på upassende vurderinger, sier Horowitz i en uttalelse fredag.

Justisministre kalles inn på teppet

Også Senatet vil granske innhentningen av telefondata, som av enkelte sammenliknes med Richard Nixons Watergate-skandale. De vil ha Trumps tidligere justisministre til å vitne under ed i kongressen.

– Tidligere justisministre William Barr og Jeff Sessions, samt andre ansatte som var involvert, må vitne foran Senatets justiskomite under ed. Hvis de nekter, vil de bli stevnet og pålagt å vitne under ed, sier senatorene Chuck Schumer og Dick Durbin ifølge Axios.

Tidligere justisminister Jeff Sessions er blant dem som kan måtte vitne under ed om sin rolle i data-innhentingen. Foto: Evan Vucci/AP Photo

– Dette er grov maktmisbruk og et angrep på maktfordelingsprinsippet. Den smakløse politiseringen av Justisdepartementet under Donald Trump og hans nikkedukker må etterforskes av både generalinspektøren og Kongressen, legger senatorene til.

Barr tar avstand

En av dem som blir kalt inn på teppet, tidligere justisminister William Barr, sier overfor Politico at han ikke har kjennskap til lekkasje-etterforskningene.

– Jeg var ikke kjent med at vi innhentet telefonopplysninger fra noen kongressrepresentant i forbindelse med en lekkasjesak, sier Barr til Politico.

Han sier videre at Trump aldri ba ham om å sikte seg inn mot de navngitte demokratene, som skal ha blitt offer for Trumps lekkasje-vendetta.

– Jeg diskuterte aldri lekkasjer med Trump. Han spurte meg aldri om detaljer, legger Barr til.

«Sommerens skandale»

Saken har skapt voldsomt oppstyr i USA, og omtales i media som «sommerens skandale». Med unntak av Barr har ingen republikanere foreløpig uttalt seg om saken, men på demokratisk side er tonen krystallklar.

– Dette er nok et sjokkerende angrep på vårt demokrati, innledet av den tidligere presidenten, sier demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi.

Også Adam Schiff, et av justisdepartementets målskiver, ber nå at hendelsen etterforskes fra høyeste hold.

– President Trump har gjentatte ganger krevd at Justisdepartementet skulle utøve hans politiske ønsker, og forsøkte å brukte departementet som et våpen mot sine politiske motstandere og medlemmer av pressen, skriver Schiff i en uttalelse.

Nyheten kommer kort tid etter avsløringen om at Trumps justisdepartement i hemmelighet innhentet telefondata fra journalister ansatt i CNN, Washington Post og New York Times.