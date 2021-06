Tyrkia 0-3 Italia

Fotball-EM ble sparket i gang på ærverdige Stadio Olimpico i Roma der Italia hadde hjemmebanefordel mot Tyrkia i gruppe A.

Andrea Bocelli sang EM inn med Nessum dorma og etter operasangerens treffsikre toner og nasjonalsanger var det et tydelig inspirert italiensk lag som gikk til verks.

Foran drøye 16.000 heltente tilskuere viste Roberto Mancinis lag at de mener alvor i EM. I det 53. minuttet tok Italia ledelsen da Domenico Berardis innlegg gikk via Tyrkia-stopper Merih Demiral og i eget nett.

Ciro Immobile doblet ledelsen midtveis i andreomgangen før Lorenzo Insigne satte et verdig punktum for Azzurri med et herlig 3-0-mål ti minutter før slutt. Det ble også sluttresultatet i Roma.

Italia-trener Mancini var svært fornøyd etter triumfen på hjemmebane.

– Vi spilte en god kamp. Også i førsteomgangen da vi ikke kom til store sjanser. De spilte en kjempekamp, og det var ingen lett kamp. I første kamp har de vist seg som et sterkt mannskap, oppsummerte han, og la til:

– Vi ble løftet av publikum, vi er glade for det. Laget spilte en virkelig god kamp.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp roser mannskapet til den tidligere Manchester City-manageren.

– Jeg lar meg imponere av dette italienske laget, sa Torp før han senere la til:

– Mancini har noe på gang med dette laget. En drømmeåpning for Italia.

Tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen synes også italienerne leverte en sterk åpningskamp.

– Italia, de skal vi regne med, sa han i NRKs studio etter kampen.

Italia ropte på straffer: – Kan ikke føle seg snytt

Kun to minutter var gått før Ciro Immobile kom til EMs første avslutning, men spissens forsøk gikk utenfor. Den neste store sjansen gikk til Lorenzo Insigne noen minutter senere, men Napoli-angriperen traff dårlig da han forsøkte å skru ballen i lengste kryss.

Italienerne ønsket så straffe da et skudd fra Immobile gikk i Caglar Söyüncü.

– Armen er tett inntil kroppen. Det er ikke en straffbar hands, kommenterte Torp.

Straffe ble det heller ikke, men på det påfølgende hjørnesparket satte Georgio Chiellini pannebrasken på ballen. Tyrkia-keeper Ugurcan Cakir vartet opp med en mesterlig enhåndsredning og hindret italiensk ledelse.

Med et kvarter til pause ropte Italia igjen på straffe da Immobile ble taklet bakfra, men dommer Danny Makkelie lot spillet gå og VAR grep ikke inn.

– Tar dommeren den, så er ikke det noe VAR går inn og endrer. Tyrkerne er heldige, sa NRKs fotballekspert om situasjonen.

I omgangens siste minutt kom omgangens kanskje mest diskutable straffesituasjon. Et innlegg fra Leonardo Spinazzola i armen til Zeki Celik, som sto langt ute fra kroppen. Igjen ble det ikke dømt straffe til stor frustrasjon for italienerne.

– Sånn regelen er nå, så er det straffe, sa tidligere Serie A-proff og landslagsback Haitam Aleesami i NRKs studio.

Det er ikke TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen enig i.

– Italia kan ikke føle seg snytt, for det der er aldri noe straffespark med gjeldende regelverk, skrev Mathisen på Twitter.

Målfest etter pause

Det måtte et selvmål til for at de for anledningen hvitkledde skulle sende hjemmepublikumet til himmels. Berardi driblet seg ned til dødlinjen og sendte et hardt innlegg i retning Immobile. I et desperat forsøk på å avverge sjansen satte Tyrkia-stopper Merih Demiral ballen i eget nett.

– Innlegget er hardt og han klarer ikke å gjøre noe annet. Her ser vi hvor mange strenger Italia har å spille på, sa Torp om EMs første scoring.

Tolv minutter senere ble det ny scoring fra Azzurri signert Immobile, før Insigne satte inn Italias tredje i det 79. minuttet.

– Den avslutningen må vi bare hylle, sa Torp.

Dermed ble det en fantastisk åpning på hjemmebane i Roma for Italia, mens Tyrkia har mye å rette på før de to gjenstående gruppespillskampene.

– Dette er en kamp Tyrkia må glemme, sa NRKs fotballekspert i sluttminuttene.

Tyrkia møter Wales i neste kamp i gruppe A, mens Italia skal forsøke seg mot Sveits. Kampene spilles onsdag 16. juni.

