Alexander (21) er Sveriges store håp: – Jeg vet hva jeg kan

Zlatan Ibrahimović (39) annonserte før EM at han skulle gjøre et sensasjonelt comeback på landslaget. Dessverre for den rutinerte stjernespissen går sommerens mesterskap uten ham etter at han pådro seg en skade mot slutten av sesongen.

Uten Zlatan på banen for Sverige, skyves ansvaret for mål over på den 21 år gamle mesterskapsdebutanten Alexander Isak.

– For meg, personlig, så tenker jeg ikke så mye på min alder. Jeg føler at jeg har vært med ganske lenge. Jeg begynte ganske tidlig. Det føles rett, jeg føler meg bra. Det føles ikke unaturlig, sier Isak i et intervju med SVT.

Spissen spiller til daglig i Real Sociedad i Spania. I La Liga-sesongen som nylig ble avsluttet scoret svensken hele 17 mål, og mange gitt Isak merkelappen «den nye Zlatan». Sammenligningen med den tidligere Inter-, Barcelona- og Manchester United-spilleren, plager ikke Sveriges EM-spiss.

– Det har ikke vært et problem for meg, egentlig. I media eller blant folk som snakker om fotball, så har det ikke vært et problem for meg. Det viktigste er hva jeg føler og hvordan jeg ser på saker og ting. Svaret mitt forblir det samme: «Det er ikke viktig for meg», sier han.

I tillegg til målteft og internasjonal status, berømmes den høyreiste angriperen for å være sterk psyksk.

– Jeg vil kalle det selvsikkerhet. Jeg har tro på meg selv. Det blir mer tydelig enn å si at man er sterkt mentalt. Jeg vet hva jeg går for og vet hva jeg kan og det er det jeg tror på når saker og ting ikke fungerer.

Til utlandet som 17-åring

Spissen startet karrieren sin i svenske AIK og scoret for klubben fra Stockholm allerede som 16-åring. Prestasjonene i Allsvenskan vakte oppsikt i resten av Europa og i 2017 meldte Isak overgang til Borussia Dortmund. Oppholdet i Tyskland ble imidlertid aldri en suksess.

– Det er ingenting jeg reflekterer over. Det skjer nye saker og ting hele tiden og man må leve i nuet. Man skal ikke tenke for mye på hva som har hendt eller hva som skal skje, sier spissen og legger til:

– Jeg fokuserer på nuet og å skape flere minner, slik at når man slutter med fotballen kan se tilbake og være stolt, sier Isak om sine første år i toppfotballen.

Nå har han funnet seg til rette i Martin Ødegaards gamleklubb Real Sociedad.

– Det er en familiær plass. Jeg trives bedre her enn plasser jeg har vært på tidligere i min karriere, sier Isak om hjembyen San Sebastian.

– Han kan Spania bra

Mandag skal Isaks Sverige forsøke seg mot Spania og spillere han kjenner godt fra La Liga. 21-åringen tror «söta bror» kan slå godt fra seg i EM.

– Jeg tror vi har alle muligheter til å ta oss langt. Det er dette fotballspillere lever for, å være med på mesterskap som dette. Det er vanskelig å si hvordan det vil bli eller hva det vil bety, men jeg kan tenke meg at det blir kult og en veldig fin opplevelse, sier spissen.

Den svenske fotballjournalisten Johanna Frändén er spent på hva Isak kan få til mot Luis Enriques lag. Hun tror Isak vil start i tospann med Marcus Berg.

– Han kan Spania bra. Han har hatt stor fremgang i Real Sociedad. Det er på en måte hans kamp, sier hun til TV 2 om Isak.

JOURNALST: Johanna Frändén.

I kvalifiseringen til EM spilte mandagens motstandere mot hverandre i det som også var Norges gruppe. På Friends Arena i Stockholm ble det 1-1, mens spanjolene vant 3-0 på hjemmebane.

– Jeg synes Sverige har vist sine styrker som et lag, og det er vår største styrke. Det er ingen enkeltspillere som har tatt oss til EM. Men det er klart, alle spillerne er viktige. Jeg kjenner meg som en viktig spiller for Sverige. Alle som spiller er nøkkelspillere, mener Isak før deres åpningskamp.

Uansett hvordan det måtte gå, så er 21-åringen glad for muligheten å spille for Sverige i EM.

– Stoltheten å spille for sitt land, det er noe annet og en glede man føler på. Å spille for landet man er født og vokst opp i er faktisk veldig stort.

